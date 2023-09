National : Sochaux pour relancer la machine au Mans

Evidemment, la défaite face à Rouen fait mal. Mais pour Sochaux, c'est déjà du passé. Pas le temps de ruminer ce nouvel échec à Bonal. Au Mans ce vendredi soir, les Jaune et Bleu repartent au combat pour rattraper les points perdus. Mais ce ne sera pas chose aisée puisque les Manceaux sont 3èmes au classement, même s'ils n'ont encore jamais gagné à domicile. Espoir donc pour les Sochaliens, 15èmes et relégables, mais qui ont, eux, remporté leurs deux seuls matchs à l'extérieur.

Objectif maintien

Qu'on se le dise, Sochaux n'est pas attendu au tournant au Mans. Si le couac de lundi est forcément préjudiciable sur le plan comptable, il ne doit pas détourner l'équipe d'Oswald Tanchot de son objectif premier "On savait très bien que les choses ne seraient pas un long fleuve tranquille pour nous. Je sais qu'on est très loin de jouer autre chose que le maintien pour l'instant. C'est vrai que les victoires peuvent, moi le premier, nous faire oublier d'où l'on vient, en se disant que ça va plus vite que prévu. Cet échec nous a ramenés à une forme de lucidité par rapport à notre saison. Je rappelle que l'objectif qui nous est assigné est de sauver ce club une deuxième fois, et qu'il soit en ordre de marche et ambitieux l'année prochaine."

Ambitieux quand même

Voilà pour la mise au point du coach sochalien qui s'impose au vu de l'immaturité, le manque de vice de certains membres de son équipe "comme on l'a vu sur le but pris contre Rouen où on doit faire faute." Ce Sochaux-là a encore besoin de temps pour se connaître et enchaîner les résultats "en continuant à jouer avec un bloc haut d'entrée comme face à Rouen" insiste Tanchot. Face au Mans, 3ème mais sans succès à domicile "mais ça n'enlève rien à leurs qualités" prévient l'entraîneur des Jaune et Bleu, le FCSM va tenter de retrouver la recette qu'il lui a permis de s'imposer déjà à deux reprises à l'extérieur (Epinal et Martigues).

"On verra dans 4 à 5 matchs" Amilcar Silva

"On reste humbles, les pieds sur terre mais focus" reprend Amilcar Silva. Le défenseur sochalien ne veut pas non plus s'inquiéter de la place actuelle de relégable (15ème) "Franchement, ça ne sert à rien, on verra dans 4 à 5 matchs, après avec nos deux matchs en retard, on pourrait être 3èmes, et si on gagne au Mans, on sortirait de la zone rouge, ça serait plus confort, mais pas de stress sur le classement pour l'instant" tempère le latéral gauche. Allez, une nouvelle perf en déplacement, et les supporteurs sochaliens n'en voudraient pas à leurs protégés de continuer à trouver leur bonheur loin de Bonal.

Vivez le match Le Mans-Sochaux en direct et en intégralité dès 19h15 ce vendredi avec Hervé Blanchard au commentaire (coup d'envoi à 19h).

