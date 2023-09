National : Sochaux toujours maudit à Bonal après sa défaite contre Rouen (0-1)

C'est à croire que le FCSM est maudit à Bonal ! En s'inclinant ce lundi soir contre Rouen, en clôture de la 7ème journée de National, Sochaux concède sa 6ème défaite d'affilée à domicile depuis le 18 mars dernier ! Et pourtant les Jaune et Bleu restaient sur deux beaux succès à l'extérieur qui laissaient augurer enfin un dénouement heureux à domicile. Mais les Sochaliens sont tombés dans le piège d'une équipe normande qui a su marquer sur sa seule occasion de but avec une frappe en pleine lucarne de son latéral gauche, Lamine Sy, à la demi-heure de jeu, profitant d'une passivité coupable de la défense et du milieu de terrain franc-comtois. Le FCSM paye encore son manque de réalisme offensif et voit son élan freiné par ce nouveau couac devant son public.

ⓘ Publicité

Du beau jeu, mais inefficace

Sochaux n'y arrive donc toujours pas à Bonal, au grand dam de ses quelque 8 700 spectateurs présents ce lundi, et dont les espoirs de victoire devront donc encore attendre un peu. La faute à une équipe sochalienne très (trop ?) joueuse et "pas assez spontanée et juste techniquement" pour marquer reconnaissait son entraîneur à l'issue de la rencontre "Le scénario est cruel, on a des occasions mais on ne les convertit pas, on a pris une leçon de réalisme, nos remplaçants n'ont pas non plus apporté ce que j'attendais d'eux. On a manqué de caractère une fois mené" analysait avec toujours autant de lucidité Oswald Tanchot, qui regrettait amèrement les duels perdus par Galvès et Daho devant, il est vrai, Axel Maraval, l'excellent gardien normand.

Battus mais pas abattus

Le technicien sochalien ne voit néanmoins pas de coup d'arrêt dans cette défaite "C'est un arrêt en terme de dynamique comptable mais pas un recul dans notre progression, dans le jeu, c'est pour moi mieux que ce que j'ai vu dans les derniers matchs" tentait de positiver l'entraîneur des Jaune et Bleu, conscient quand même que les points doivent accompagner cette impression que partage également le capitaine, Malcolm Viltard "On doit être plus "tueurs" pour marquer, même si ce résultat est embêtant, il ne casse pas notre élan, on revient de tellement loin. Il ne faut pas perdre confiance, continuer à travailler, et ça va payer" veut croire le milieu de terrain. Si ce n'est à Bonal pour l'instant où le FCSM n'a toujours pas marqué un seul but, il le faudra ce vendredi au Mans et mardi à Versailles en match en retard. Pour enfin sortir de la zone rouge (15ème) et redonner le sourire à leurs fidèles supporteurs.