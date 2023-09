National : Sochaux veut lancer sa saison à Epinal

Le temps de l'indulgence ne va sûrement pas durer éternellement pour le FC Sochaux-Montbéliard. Si les défaites au Red Star, et contre le Goal FC à Bonal , n'ont pas démoralisé les supporteurs jaune et bleu, au vu du contexte très particulier des débuts de l'équipe en National, la dure réalité du classement va rapidement devenir implacable. Pour cette 5ème journée, et ce 3ème match du FCSM sur le terrain d'Epinal, à 19h30, la formation d'Oswald Tanchot sait qu'elle va devoir gratter ses tout premiers points en championnat. Pour ne pas laisser le doute s'installer, pour surtout décoller de la dernière place au classement.

ⓘ Publicité

Efficacité exigée

"Le groupe est revanchard, a envie de lancer sa saison parce que notre compteur de points n'a toujours pas bougé. Même si on a, je pense, 5 à 6 matchs de décalage par rapport aux autres équipes, on se doit de faire enfin tourner notre compteur de points" lâche sans détour Oswald Tanchot en conférence de presse ce jeudi "On a, je pense, besoin d'oublier le côté esthétique de notre jeu, il faut d'abord penser à être efficace, en défense comme en attaque" insiste le coach du FCSM, qui devrait lancer l'une des dernières recrues, l'ex-Sedanais et défenseur, Amilcar Silva, sur le flanc gauche, alors que l'ailier gauche, Noah Fatar, arrivé d'Angers est retenu dans le groupe.

Vitelli, Dacosta absents, Zohi aussi ... mais Galvès, Viltard, Fatar présents

L'entraîneur sochalien va devoir encore intégrer au compte-gouttes les dernières recrues, même si l'attaquant Kevin Zohi n'est pas qualifié administrativement pour faire ses grands débuts à Epinal ce vendredi "Vitelli et Dacosta sont absents également, légèrement blessés les deux (et suspendu pour Dacosta)" regrette Oswald Tanchot qui pourrait néanmoins relancer Nolan Galvès. Après son faux-départ à Pau, le latéral droit, formé au club, postule à nouveau comme titulaire côté droit "Il connaît mes principes de jeu, notre relation est excellente, donc on ne va pas se rajouter des contraintes, il est content d'être là, et il aura à coeur de défendre ses couleurs" souligne le coach en mesure également de s'appuyer sur le milieu, Malcolm Viltard, qui a purgé ses deux matchs de suspension.

À écouter 100% FCSM avec Hervé Renard et Julien Cordonnier

"J'espère que ça va très vite tourner en notre faveur" Kevin Hoggas

Tout comme le Franc-Comtois, Kevin Hoggas. Le milieu de terrain explique que le groupe travaille dur pour rattraper le retard de cet été sans préparation digne de ce nom "On doit être plus efficace défensivement et offensivement, le beau jeu et le spectacle viendront par la suite, mais d'abord il faut prendre des points pour ne pas être distancés trop vite, et jouer avec le trouillomètre. Il n'y a que deux matchs, pas de panique mais faudrait pas que ça dure" prévient quand même le Sochalien. Face à Epinal, un promu vosgien sans victoire encore dans ce championnat, "Sochaux n'a pas de marge suffisante par rapport à n'importe quelle équipe" reconnaît Oswald Tanchot, pour qui "Il ne faut rien attendre de l'adversaire, c'est à nous de faire !" Place aux actes.

Vivez le match en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard dès 19h15 avec Hervé Blanchard au micro.

loading