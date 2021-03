L'US Orléans reçoit une autre montagne à la Source ce lundi soir pour la 27e journée de National. Les Orléanais accueillent le SC Bastia, deuxième du championnat à huit journées de la fin et ont besoin de points pour se remettre dans la course à la troisième place après la défaite à Annecy.

National : Stéphane Lambèse et l'US Orléans veulent "être sérieux et conquérants" face au SC Bastia

Nouveau choc au stade de la Source ce lundi soir en clôture de la 27e journée de National. L'US Orléans, cinquième du championnat avec 36 points reçoit le SC Bastia, deuxième avec 50 points et veut relever la tête après sa défaite contre Annecy la semaine dernière. L'objectif numéro reste la remontée en Ligue 2 et pour ça, il va falloir aller chercher la troisième place synonyme de barrages pour la montée. Le défenseur orléanais Stéphane Lambèse veut y croire et ne souhaite pas revivre le même scénario final que face à Quevilly-Rouen à domicile.

Stéphane, c'est une réception compliquée ce lundi ?

Oui, on sait qu'on va tomber sur une belle équipe de Bastia. Aujourd'hui, on revient d'une défaite à Annecy donc on veut vraiment commencer une série et ça va commencer face au leader. À d'être sérieux et d'être conquérants pour ramener la victoire au match.

Au match aller vous aviez fait une belle prestation, peut-être même un de vos matches références, est-ce que vous vous appuyez sur ça aborder cette rencontre ?

Au match aller, on les avait mis en difficulté, maintenant à nous de refaire cette même performance et pourquoi pas mieux. On a montré qu'on pouvait rivaliser aussi avec eux et qu'on pouvait ne pas perdre face à eux en tout cas.

Est-ce que la présence des supporters samedi après l'entraînement vous a galvanisé encore plus ?

Moi, personnellement j'attendais de les voir. Franchement, ça nous a vraiment fait plaisir de les voir. Le fait de les avoir vus, ça va encore plus nous motiver et entre guillemets nous mettre une petite pression en plus parce qu'on sait qu'ils sont là avec nous. Mais il faut l'aborder sans pression, faire un gros match chez nous et pourquoi ne pas gagner ce match.

La dernière rencontre à domicile s'est soldée par une défaite contre un autre poids lourd du championnat, Quevilly-Rouen, est-ce que vous l'avez encore dans la tête ou vous l'avez éliminée ?

On est dans l'optique de faire mieux. On a fait une bonne une bonne heure contre QRM, il y a des faits de jeu, il y a notre part de responsabilité aussi. Nous, ce lundi soir on n'est pas là pour faire la même chose, je pense que toute l'équipe a appris, ça fait vraiment mal cette défaite contre Quevilly. Maintenant, à nous de l'effacer, on veut vraiment la mettre de côté et faire un gros match. Ça a laissé des séquelles mais après, on ne peut pas rester comme ça. Il reste huit matches, si on reste dans ça, on ne va rien jouer et si on commence à trop réfléchir, on va perdre des points bêtement donc vraiment il faut oublier cette défaite. Les jours après ce match, on a parlé entre nous, il y a eu des choses qui ont été dites. Aujourd'hui c'est passé, on espère vraiment que tout va tourner pour nous.

Le groupe pour affronter le SC Bastia

Match à vivre en direct et en intégralité

Comme durant toute la saison, la rencontre entre l'USO et le SC Bastia est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans. Avant-match à partir de 20h, avec le concours de pronostics et coup d'envoi de la rencontre à 20h45.