National : suivez tous les matchs du DFCO cette saison 2023-2024 avec France Bleu Bourgogne

Les vacances sont terminées pour les footballeurs du DFCO, relégués en National pour cette saison 2023-2024. La compétition reprend vendredi 11 août 2023 avec la réception du FC Rouen au Stade Gaston-Gérard (19h30). Pour ne rien rater cette saison, une solution : France Bleu Bourgogne. Comme en Ligue 1 et en Ligue 2 les années précédentes, les matchs, domicile et extérieur, seront à suivre en intégralité à la radio , sur notre site et notre application . Bonne saison à toutes et à tous, en espérant vous faire vivre une remontée vers l'étage du dessus, en Ligue 2 !

De grandes soirées foot sur France Bleu Bourgogne !

Le vendredi (ou le lundi, suivant les programmations), rendez-vous une demi-heure avant le coup d'envoi, pour l'avant-match : on plante le décor, les enjeux, avec les compos, des interviews, l'ambiance en direct du stade, et l'avis tranché de nos consultants. France Bleu Bourgogne, la seule radio à diffuser tous les matchs du DFCO en intégralité. Et on prolonge le plaisir avec l'après-match. Sans parler des débats dans 100% Sport , du lundi au vendredi de 18h à 19h. Vous avez hâte ? Nous aussi !