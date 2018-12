National : Thibault Vialla vient renforcer le secteur offensif du Mans FC

Sans club depuis six mois, Thibault Vialla a signé avec le Mans FC. L'ancien joueur d'Ajaccio va pouvoir évoluer sur les couloirs droit et gauche de l'attaque sarthoise. L'entraîneur du Mans FC espère créer plus de concurrence.

Le Mans, France

Après avoir annoncé le recrutement de Thibault Vialla samedi, le nouveau joueur du Mans FC a été officiellement présenté à la presse lundi 10 décembre. Âgé de 22 ans, Vialla était sans club depuis six mois et son départ de l'AC Ajaccio, club avec lequel il avait disputé une trentaine de matchs de Ligue 2. "Dans l'absolu, le championnat de National n'était pas forcément ma priorité. Mais au vu du projet sportif du Mans, le fait qu'on soit premier ex-æquo, au final je suis gagnant dans l'histoire", se félicite Thibault Vialla.

Fatalement, pour un joueur de foot, être sans club est très compliqué. Donc moi je voulais jouer"

Plus de concurrence dans le secteur offensif du Mans FC

Thibault Vialla peut jouer sur les côtés de l'attaque mancelle. Il se décrit comme un joueur qui "apporte principalement de la vitesse, de la percussion, du jeu en une touche de balle et des centres". Autant de qualités qui manquaient un peu au Mans FC, selon l'entraîneur Richard Déziré. Surtout, cette recrue va pouvoir apporter plus de concurrence. "Force était de constater que _c'était toujours les mêmes joueurs qui étaient sur le terrain, même quand ils étaient moins performants_. J'étais un peu tributaire des blessures ou des joueurs qui avaient du mal à finir les matchs", souligne le coach sarthois.

Thibault Vialla officiellement présenté à la presse © Radio France - Jérôme Collin

"Le but est que tout le monde puisse croquer dans ce championnat de National, mais pour pouvoir le faire, il va falloir être performant tous les jours et montrer un état d'esprit irréprochable", prévient Richard Déziré.

Pour l'instant, Thibault Vialla va surtout poursuivre son travail physique aux entraînements. Après six mois sans compétition, le club veut prendre le temps avant de lancer sa nouvelle recrue. Cela fait déjà trois semaines que Vialla s'entraînait avec le Mans FC, en catimini. Le joueur se sent donc déjà bien intégré au sein du groupe manceau. "Les séances d'entraînement se passent très bien, dans le sérieux et la bonne humeur. On travaille très sereinement, il n'y a pas de tensions, tout le groupe vit bien ensemble", sourit Thibault Vialla.