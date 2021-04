National - Trois matchs pour se sauver, le FC Annecy débute son sprint final à Bastia

Pour le FC Annecy, la route du maintien en National passe encore par un déplacement à haut risque. Après un nul (1-1) sur la pelouse de Quevilly (2e) le 19 avril dernier et un 0-0 face au Red Star (5e) il y une semaine, les joueurs de Jean-Yves Chay vont encore devoir se coltiner une équipe du haut de tableau. Et pas n’importe laquelle ! Ce vendredi (18h), dans le cadre de la 32e journée de championnat, ils vont défier le SC Bastia. Les Corses sont en tête du championnat et ont déjà validé leur ticket pour la Ligue 2.

Ambitions

"C’est un très, très, gros morceau", reconnait l’entraîneur du Fécé. "Leur montée en L2 est officielle mais ils visent aussi le titre de champion de National donc ils ne nous feront pas de cadeau." Mais sur l’île de Beauté, les Haut-Savoyards eux aussi auront leurs propres ambitions à défendre. Enchaîner avec un 9e match sans défaite (4 victoires, 4 nuls depuis le 13 mars) et surtout poursuivre leur combat pour le maintien. "Nous avons de points pour sortir de cette zone rouge", explique Jonathan Goncalves. "Sur la série en cours, on s’est donné le droit d’espérer le maintien sur ces trois derniers matchs, poursuit le défenseur central du FC Annecy. Mais face à Bastia, probablement la meilleure équipe de ce championnat (…) il faut aussi avoir conscience que cela passe par un exploit."

"Question d'honneur"

Ce soir, l’objectif des Rouges et de ramener de Corse, au minimum, le point du match nul et ainsi de rester dans la course avant une rencontre capitale face à Boulogne, adversaire direct pour le maintien, le lundi 10 mai. "Si on peut prendre des points dès ce vendredi pour éviter des matchs couperets face à Boulogne et au Mans (dernière journée de championnat), cela serait parfait", estime Jonathan Goncalves. Quoiqu’il arrive, la fin de saison du FC Annecy s’annonce stressante. La Fédération française de football n’a pas encore annoncé le nombre de descente en N2. Deux, quatre ou… aucune, cette donnée pourrait aussi totalement changer la donne. "Mais on ne regarde pas ça, assure l’entraîneur des Rouges, Jean-Yves Chay. Nous voulons nous maintenir normalement, sportivement. C’est une question d’honneur."