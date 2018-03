Laval, France

Le Stade lavallois aborde contre Avranches ce vendredi une série de trois rencontres consécutives à domicile. Si la semaine prochaine, Laval ne jouera pas en championnat (exempt), l'équipe accueillera ensuite Grenoble et Lyon Duchère. Pour la réception d'Avranches, le coach lavallois a décidé d'apporter du changement à son équipe. Déjà parce que deux joueurs ont été retenus en sélection : le gardien Geoffrey Lembet et l'attaquant Bridge Ndilu. Et puis, Manu Pirès a choisi de laisser le milieu récupérateur Diaguely Dabo au repos. "Il a besoin de souffler psychologiquement" explique l'entraîneur des Tango. Du coup, trois joueurs font leur retour dans le groupe lavallois : le gardien Clément Anet et les milieux offensifs Yvan Neyou et Dominique Pandor. Cependant, l'équipe qui débutera la rencontre à Le Basser pourrait être exactement la même que celle alignée la semaine dernière à Marseille contre Consolat.

2 joueurs suspendus

Précisons enfin que deux joueurs sont suspendus car ils ont été expulsés avec l'équipe réserve en National 3. Le défenseur brésilien Rincon n'a écopé que d'un match de suspension alors que l'attaquant Oliver Ebuya lui s'est vu infligé quatre matches de suspension !

Attention, exceptionnellement, le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 19 heures au stade Francis Le Basser.

Le groupe lavallois

Gardiens : Maxime Hautbois, Clément Anet

Défenseurs : Alioune Ba, Bira Dembelé, Houboulang Mendès, Kévin Perrot, Anthony Scaramozzino

Milieux : Michel Espinosa, Gabriel Etinof, Florian Makhedjouf, Dominique Pandor, Yvan Neyou, César Zéoula

Attaquants : Davel Mayela, Alexy Bosetti, Patrick Etshimi

Suspendus : Rincon, Oliver Ebuya

Blessé : Aucun

Sélections : Geoffrey Lembet, Bridge Ndilu

Non-retenus : Sharly Mabussi, Clément Couvry, Charly Pereira Lage, Diaguely Dabo, Alban Rousselet, Jordan Perrier, Macou Sarr, Claudy Mbuyi.