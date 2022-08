National : un Châteauroux à deux visages concède le nul (2-2) contre Martigues, un promu

À quoi ressemble vraiment la Berrichonne Football ? Les supporters castelroussins peuvent encore se poser la question après le match nul un peu fou concédé par la Berri ce vendredi soir pour la troisième journée de National. Menés 0-2 après 13 minutes de jeu, les Bleu et Rouge ont fini par revenir au score (2-2). Mais après déjà un nul en ouverture de la saison contre un promu (0-0, face au Paris 13 Atletico), Châteauroux fait du surplace.

Une première mi-temps catastrophique

En moins de trois minutes, le promu provençal a plongé les têtes castelroussines dans le seau. Tlili (10') puis Montiel (13') ont refroidi les ambitions de la Berri, favorite au coup d'envoi.

En face, aucune réaction. Apathiques, dépassés physiquement, techniquement, les Berrichons ont inquiété leur supporters, qui ont sifflé leurs joueurs dès la 20e minute. "On se fait prendre sur des choses que l'on a travaillées... On le savait. Il faut qu'on soit plus rigoureux. Il faut qu'on gère ce problème de première mi-temps" analysait le coach Mathieu Chabert après la rencontre. "Ça arrive d'être menés, mais il faut qu'on soit plus fort sur notre réaction. On va être encore menés plusieurs fois dans ce championnat."

Un réveil dans le deuxième acte

Durant la mi-temps, le vestiaire castelroussin a été agité. "Tout le monde a parlé. Julien (Cordonnier, coordinateur sportif), Opa (Sangante, capitaine de la Berri et absent ce soir sur blessure)..." a confié Mathieu Chabert.

Force est de constater que cela a eu un effet. Combiné à une baisse de rythme côté martégal, le retour des Berrichons s'est fait grâce à Thio (53'), puis un pétard à l'entrée de la surface de Youssouf (73').

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Deux buts, et plusieurs occasions, en particulier en fin de match. De quoi bouger un peu le stade Gaston-Petit, et voir même naître certains regrets pour l'entraîneur castelroussin : "Être menés 0-2 à la mi-temps... Il faut être fort mentalement, il faut avoir une grosse capacité de réaction. Et on l'a. On a haussé le niveau physiquement et mentalement. On a un sentiment partagé : contents d'être revenus, mais quelques regrets quand même. Si on a plus de réussite sur les dernières occasions, on peut faire quelque chose de grand".

Alors, un point de gagné ou deux points de perdus ? Au vu du scénario du match, Mathieu Chabert n'hésite pas longtemps : "Aujourd'hui, on va dire qu'on a gagné un point."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les réactions d'après-match

Nathanaël Thio : "On a tendance à faire une meilleure deuxième mi-temps. Nous sommes une équipe à réaction. La deuxième mi temps, c'est notre vrai visage. C'est la Berri qui domine, qui montre qu'elle a envie de gagner. On s'est motivé à la mi temps. Si on se monte tous la tête, on a pas la lucidité nécessaire.On a pas accepté notre sort. On a essayé de garder notre sang-froid".

Benjaloud Youssouf : "La première mi-temps est catastrophique. L'ouverture du score nous a fait mal. On était prévenus, on avait vu à la vidéo ce genre de situations. À la mi-temps, on s'est bien fait secouer par le coach et Julien Cordonnier. Deux points à domicile contre des promus ? On n'est pas performants comme on devrait l'être. En deuxième mi-temps, on a été revanchards. On aurait pu en mettre encore d'autres. C'est un match frustrant. Mais au final, il y a un point et on reste invaincus".

Prochain match pour la Berrichonne Football : le vendredi 2 septembre, au Puy-en-Velay, lui aussi promu en National cette saison. Au classement, après trois journées, la Berri est 6e.