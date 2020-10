National : un cluster au Stade lavallois, l'équipe privée de matches cette semaine

Au mois de septembre, un joueur avait été testé positif à la Covid-19. Le capitaine Alliou Dembélé avait manqué un match. Cette fois, le virus s'est répandu dans le vestiaire car après une première contamination mercredi dernier, plusieurs autres joueurs ont été testés positifs au cours du week-end et lundi. En tout, ce sont au moins cinq joueurs qui sont concernés mais tous les résultats ne sont pas encore parvenus au club. Le protocole FFF prévoie l'annulation des compétitions pendant une durée de sept jours à partir de quatre cas positifs au sein d'une équipe. Par conséquent, les rencontres de jeudi contre Boulogne (J10) et de dimanche à Angers NDC (Coupe de France) devraient être reportées à une date ultérieure.

En tout, avec le match à Bastia prévu ce lundi 12 octobre, les Tango auront probablement trois matches en retard à disputer au cours des prochaines semaines.

La Fédération française de football a déjà fixé au jeudi 29 octobre, la date du match entre le SC Bastia et le Stade lavallois. Une date qui ne plaît pas au club mayennais (qui joue au Mans trois jours plus tôt et qui aura certainement un matchde Coupe de France le dimanche suivant). Les dirigeants ont demandé à la Fédération de revoir sa programmation.