National : un déplacement en Isère sans Macou Sarr pour Laval

Après une semaine sans jouer, puis un samedi de Coupe de France, le Stade lavallois retrouve le championnat National ce week-end. Un déplacement à Grenoble demain samedi pour affronter l'équipe qui est actuellement troisième du championnat.

Par rapport au dernier match de championnat, les principaux changements dans le groupe concernent Clément Anet, Anthony Scaramozzino et Macou Sarr. Le gardien de but laisse sa placé à Geoffrey Lembet. Le défenseur niçois lui est blessé et le milieu de terrain laissé à la disposition de l'équipe réserve. A l'inverse, le défenseur Oumar Solet est de retour en championnat (il a joué 90 minutes en Coupe samedi dernier à Pontivy) et c'est la première apparition dans le groupe d'Oliver Ebuya en championnat (il a joué quelques secondes en Coupe).

Le départ d'Elton

Autre information de la matinée, le départ d'un des joueurs du Stade lavallois. L'attaquant brésilien Elton est reparti dans son pays et dans son club pour des raisons personnelles et familiales. Le joueur de 22 ans, auteur d'un but en début de saison à domicile, ne s'est vraiment jamais adapté à la France et à la vie loin de chez lui.

Le coup d'envoi du match Grenoble / Laval sera donné ce samedi à 14h45 au stade des Alpes. Un match à suivre en intégralité sur France Bleu Mayenne.

Le groupe lavallois

Gardiens : Maxime Hautbois, Geoffrey Lembet

Défenseurs : Alioune Ba, Kévin Perrot, Houboulang Mendès, Oumar Solet, César Zéoula

Milieux : Diaguély Dabo, Gabriel Etinof, Dominique Pandor, Charly Pereira Lage, Yvan Neyou, Jordan Perrier

Attaquants : Alexy Bosetti, Davel Mayela, Oliver Ebuya

Blessés : Bira Dembelé, Anthony Scaramozzino

Non-retenus : Clément Anet, Alban Rousselet, Clément Couvry, Thomas Parada, Sharly Mabussi, Claudy Mbuyi, Macou Sarr.