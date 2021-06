National : un deuxième attaquant signe au Stade lavallois

Le recrutement se poursuit au Stade lavallois et il a pour l'instant plutôt fier allure. Après Baldé, Perrot, Goncalvès, Etcheverria, et N'Chobi, c'est au tour de Geoffray Durbant de s'engager avec le club Tango pour les deux prochaines saisons. Il s'agit d'un avant-centre de 29 ans. Le Guadeloupéen évoluait la saison dernière à Bastia-Borgo au côté d'un certain Wilson Isidor. Durbant a évolué dans de nombreux clubs au cours de sa carrière. "Je suis très heureux de signer à Laval et que la saison sera belle" a déclaré l'attaquant. "Mon parcours m'a forgé. J'ai appris et cela m'a permis d'acquérir de l'expérience."

Une autre recrue sera annoncée ce mardi 8 juin par le club mayennais.

Geoffray Durbant en bref

Né le 19 mai 1992 (29 ans)

1m83

Carrière : Red Star, US Roye, AS Vitré, UJA Maccabi, CMS Oissel, FC Dieppe, US Lusitanos, CS Sedan, Bastia-Borgo