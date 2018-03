Le Stade lavallois se déplace à Marseille ce samedi pour le compte de la 26e journée de National. Un match contre le club de Consolat situé dans les quartiers nord de la ville. Les Tango sont sur une très belle série de cinq victoires consécutives et vont tenter de battre un record.

Laval, France

Le Stade lavallois n'a plus perdu en National depuis le 2 février et un déplacement à Boulogne. Les Mayennais ont ensuite enchaîné cinq victoires de suite. Jamais dans l'histoire professionnelle du Stade lavallois, une équipe n'a réussi l'exploit de signer six succès de rang. C'est donc le défi qui attend les joueurs de Manu Pirès.

Aucun absent !

Ce n'est pas arrivé souvent cette saison : aucun joueur ne manque à l'appel dans le groupe professionnel. Il n'y a pas de suspendu pour cette 26e journée de championnat. Et l'infirmerie est complètement vide. C'était déjà le cas en début d'année 2018 pour le déplacement à Sannois-Saint-Gratien puis de nouveau pour la réception du Red Star. En revanche, ce qui est une première cette saison, c'est que l'entraîneur sélectionne deux fois de suite les seize mêmes joueurs. Par rapport à la semaine dernière, le seul changement pourrait avoir lieu dans le couloir droit : Davel Mayela pourrait remplacer Bridge Ndilu au moment du coup d'envoi.

La rencontre Marseille Consolat / Laval se disputera samedi 17 mars à 15 heures. Et ce sera à suivre en intégralité sur France Bleu Mayenne.

Le groupe lavallois

Gardiens : Maxime Hautbois, Geoffrey Lembet

Défenseurs : Alioune Ba, Bira Dembelé, Houboulang Mendès, Kévin Perrot, Anthony Scaramozzino

Milieux : Diaguely Dabo, Michel Espinosa, Gabriel Etinof, Florian Makhedjouf, César Zéoula

Attaquants : Davel Mayela, Alexy Bosetti, Bridge Ndilu, Patrick Etshimi

Suspendu : Aucun

Blessé : Aucun

Non-retenus : Clément Anet, Rincon, Sharly Mabussi, Clément Couvry, Charly Pereira Lage, Dominique Pandor, Yvan Neyou, Alban Rousselet, Jordan Perrier, Macou Sarr, Oliver Ebuya, Claudy Mbuyi.