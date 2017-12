National : un match nul contre Béziers pour le Stade lavallois qui ne gagne toujours pas

Le Stade lavallois devra encore attendre avant de fêter une victoire qui n'est plus arrivée en championnat depuis le 22 septembre. Ce vendredi soir, Laval a fait match nul à domicile contre Béziers, 2-2 et a même bien failli perdre cette rencontre.

Le Stade lavallois a signé un sixième match sans victoire lors de la 15e journée de National après son résultat nul contre Béziers, deux buts partout.

Le résumé

Le Stade lavallois retrouvait ce vendredi soir son stade après presque deux mois d'absence. Laval était invaincu à Le Basser avant cette rencontre alors que les Tango attendent de renouer avec le succès depuis le 22 septembre. Tout a bien commencé pour Laval qui joue bien et qui ouvre le score à la demi-heure de jeu grâce à Dominique Pandor. Grâce surtout au gros travail sur le côté droit d'Houboulang Mendès, auteur du centre. Malheureusement, Béziers parvient à égaliser juste avant le retour aux vestiaires.

L'égalisation à la 88e !

En seconde période, le match perd en qualité et l'équipe héraultaise parvient à prendre l'avantage pour la première fois. A l'heure de jeu, c'est encore sur coup-franc que l'adversaire trompe la vigilance la défense lavalloise. Ensuite, Laval n'a pas su trouver les moyens de réagir. Un jeu pauvre, sans occasion. Et alors que le Stade lavallois se dirigeait vers sa première défaite à domicile de la saison, Yvan Neyou (rentré juste après le second but de Béziers) réussit à égaliser et à offrir le point du match nul à son équipe. Une belle joie pour Neyou auteur de son premier but cette saison et surtout un immense soulagement pour toute l'équipe. Laval a pris à la 88' le point perdu à la... 88' à Lyon La Duchère il y a quinze jours.

Pas de gros changement au classement

Au classement de National, le Stade lavallois est 7e à égalité avec Lyon et Béziers et à cinq points du podium. vendredi prochain, le Stade lavallois se déplacera à Chambly, actuel dernier du championnat.

La réaction

Jean-Marc Nobilo : "ça fait longtemps qu'on a pas fait 30 ou 35 minutes de ce niveau en première mi-temps. J'ai beaucoup de regrets car je n'ai pas le sentiment que l'adversaire, en dehors de ses demi occasions sur coup de pied arrêté, a vraiment eu la main-mise et des occasions très franches. Donc c'est pour moi très rageant de perdre deux points ce soir. Et par rapport à la débauche d'énergie qu'on a eu en première mi-temps, même si c'était un peu plus confus en seconde période, très sincèrement, c'est très rageant de ne pas gagner ce match."

JM Nobilo : "c'est vraiment dommage de prendre ces 2 buts sur coups de pied arrêté. J'ai le sentiment qu'on perd 2 points ce soir." #stadelavallois#FBsportpic.twitter.com/0Um4mZE5q4 — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) December 8, 2017

La feuille de match

Laval - Béziers : 2-2 (mi-temps : 1-1). 4071 spectateurs. Arbitre : Jérémie Pignard.

Buts pour Laval : Pandor (30'), Neyou (88') ; pour Béziers : Lingani (41'), Soukouna (61').

Avertissements pour Laval : Pandor (44'), Mendès (80').

Laval : Hautbois - Mendès, Ba, Solet, Scaramozzino (Zéoula 76') - Rousselet (Neyou 62'), Sarr (Mayela 66'), Dabo, Pandor - Bosetti, Ebuya.