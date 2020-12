National : "Un moment important" face à Sète pour Franck L'Hostis, le capitaine et gardien de l'US Orléans

Après son match nul encourageant vendredi dernier face au Mans, 0-0, dans un match en retard de la 13e journée de National, l'US Orléans revient à la Source pour affronter Sète, pour la 16e journée. La dernière rencontre à la maison pour les Orléanais s'est soldée par une défaite contre Bourg-en-Bresse, 3-1. "C'est un moment important", estime le portier et capitaine Franck L'Hostis. On lui a posé trois questions.

France Bleu Orléans : Le dernier match n'était pas très bon, est-ce que vous avez envie de vous racheter à la maison, même si le public n'est pas présent ?

Franck L'Hostis : Bien-sûr, c'est évident. Lors de notre dernier match à la Source, on n'a pas donné satisfaction, surtout en deuxième mi-temps. On a rendu une copie qui ne nous a pas plus du tout et on l'a payé au niveau du score donc c'est vrai qu'il faut se rachètera à domicile, même s'il n'y aura pas de public.

Sète est un promu, vous réussissez plutôt bien face aux promus cette saison, est-ce que c'est la bonne équipe pour gagner et partir en vacances serein ?

Pour moi dans ce championnat, promu, pas promu, ça n'a rien à voir. On va jouer une belle équipe, bien organisée, un club qui a connu le monde professionnel et qui a connu la Ligue 2. Quand on joue les équipes, on ne regarde pas qui est promu, qui ne l'est pas, qui est pro, ça ne rentre pas en compte dans nos analyses de match. L'aspect "promu" ou pas ne nous passe pas par la tête.

Contre le Mans, on a vu une belle prestation collective, est-ce que vous sentez que vous êtes sur la bonne dynamique et que les derniers matchs ont été oublié ?

Oui on a ramené un bon point du Mans avec des bonnes choses. Maintenant, depuis le début de semaine, on pense au match de Sète, on ne se pose pas des milliers de questions. On va essayer de surfer sur le résultat que l'on a fait au Mans, qui reste un bon point à l'extérieur. Il faut que l'on crée cette dynamique.

Le groupe pour affronter Sète

L'attaquant Carnéjy Antoine est suspendu pour avoir reçu deux cartons jaunes vendredi dernier face au Mans. Les Orléanais seront également privés de l'attaquant Moussa Seydi, blessé. Ismaël Keita n'est pas dans le groupe non plus.

On devrait donc voir cette formation de départ ce vendredi soir :

L'Hostis - Lambèse, Seba, Saint-Ruf, Lapis - Teixeira, Demoncy, Goujon, Perrin - Khalid, El Khoumisti

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

La rencontre en l'USO et le FC Sète sera à suivre ce vendredi soir à partir de 18h15 sur France Bleu Orléans, en direct et en intégralité. Coup d'envoi 18h30.