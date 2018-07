La septième recrue estivale du Stade lavallois est un attaquant. Un "joueur d'ancrage" a précisé le directeur sportif, Jean Costa. Samir Bakir a signé pour une saison (plus une année en cas de montée en Ligue 2). C'est la première fois que ce joueur formé à Saint-Etienne va évoluer dans un club au statut professionnel après trois saisons à Cholet. L'an dernier, Samir Bakir n'a joué que 17 matches (et marquer trois buts). D'un commun accord, l'attaquant a quitté le club du Maine-et-Loire alors qu'il lui restait un an de contrat. C'est l'attaquant axial que le Stade lavallois recherchait.

La fiche de Samir Bakir

Né le 13 février 1988 à Saint-Chamond (42)

1m92

84 kilos

La carrière de Samir Bakir

2015-2018 : SO Cholet

2014-2015 : FC Pau

2013-2014 : AS Valence

2013-2014 : Martigues

Le club du Stade lavallois recherche encore trois joueurs : un attaquant expérimenté, un défenseur et un gardien de but.