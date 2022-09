National : un nouvel attaquant signe à la Berrichonne de Châteauroux

C'est une arrivée sur le gong. Après les départs de ses attaquants Thomas Robinet et Siriné Doucouré jeudi 1er septembre, la Berrichonne Football a enregistré quelques heures plus tard l'arrivée d'Alioune Ndour, juste avant la fin du marché des transferts.

Un parcours déjà long à 21 ans

Attaquant d'1m89 pour 88 kg, le Sénégalais de 21 ans débarque en prêt avec option d'achat obligatoire. Il a signé un contrat de deux ans, qui commencera à l'issue du prêt, à l'été 2023.

Alioune Ndour a connu un début de carrière mouvementé. C'est sur le tard, à 15 ans, qu'il débute le football en club. Il fait ses classes dans deux clubs sénégalais (l'ASC Jaaraf puis le FC Karack). Mais c'est en République Tchèque, à 18 ans, que le nouveau Berrichon signe son premier contrat pro, au MFK Vyškov, en troisième division tchèque.

Après une saison, il s'envole pour les Etats-Unis, et le Loudoun United FC, en Virginie, en deuxième division. Il revient en Europe fin 2020, au Belenenses SAD, club portugais. La saison passée, dans l'élite portugaise, il dispute 19 matchs (neuf titularisations) et inscrit deux buts. Son équipe finit reléguée. L'attaquant a aussi disputé trois matchs de Coupe, pour un but.

Le remplaçant de Robinet ?

C'est donc un pari que tente la Berrichonne Football, afin de remplacer (numériquement ?) dans l'axe Thomas Robinet, parti à Nancy. Châteauroux a aussi enregistré jeudi en fin de journée l'arrivée en prêt de Florian Bianchini, dont le profil moins axial permet de penser qu'il remplacera plutôt Siriné Doucouré, qui a filé à Lorient.

Mais ni Ndour, ni Bianchini ne seront du déplacement de ce vendredi soir au Puy-en-Velay, où la Berri dispute la quatrième journée de championnat.