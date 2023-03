National : Un parfum de Ligue 2 à Marcel Picot ce vendredi

Tout de suite après le match nul obtenu à Cholet, Benoit Pedretti, l'entraîneur nancéien, semblait déjà saliver à l'idée de cette confrontation avec les berrichons. "J'ai hâte car c'est l'équipe qui nous avait posé le plus de problème lors de la phase aller" avait expliqué le coach lorrain, preuve qu'il est impatient de voir si son équipe, invaincue depuis son arrivée (3 victoires et 2 nuls), peut rivaliser voire dominer cette équipe castelroussine.

Et il n'est pas le seul car c'est vrai que cette dynamique nancéienne, la constance qui s'installe dans le jeu et les résultats donnent envie de voir comment les nancéiens vont gérer les échéances qui vont arriver avec cette confiance retrouvée lors des derniers matchs. A commencer par ce choc annoncé contre Châteauroux, une équipe qui, comme les nancéiens a connu un gros passage à vide et un passage par la zone de relégation, mais qui relève la tête depuis janvier.

Châteauroux en progrès mais toujours mal à l'aise à l'extérieur

Revenus à la 10ème place le week-end dernier grâce à un joli succès à domicile face à Concarneau (4-2), les berrichons enchaînent les bonnes performances dans leur stade Gaston Petit, où ils restent sur 3 victoires et un nul depuis début janvier.

En revanche "la Berri" est nettement moins performante en déplacement, ils viennent d'ailleurs de s'incliner lors de 3 de leurs 4 derniers déplacements au Red Star, à Martigues et à Dunkerque. Seule exception, une victoire à Bourg-Péronnas il y a un mois (0-2).

Châteauroux est d'ailleurs quasiment sur la même série que les nancéiens. Sur les 6 derniers matchs, les berrichons ont engrangé 10 points avec 3 victoires, l'ASNL avec un match en moins sur cette période en a pris 11. Cela devrait donner une belle opposition entre 2 équipes plutôt en forme.

L'ASNL dans la continuité avec quelques boulons à serrer

Si on met de côté la deuxième mi-temps de Cholet, car les conditions météo ont rendu le match trop compliqué, l'ASNL commence à avoir la bonne habitude de se procurer un nombre intéressant d'occasions à chaque match. Le danger est multiple et la menace semble pouvoir venir d'un peu partout côté nancéien. On sent aussi plus de sérénité au sein du groupe, à l'image des 2 derniers matchs où l'ASNL s'est retrouvée vite menée, mais sans s'affoler a su rapidement revenir à la marque et même s'imposer face à Versailles.

Eviter de concéder l'ouverture du score est un axe de progression pour les nancéiens reconnait Prince Mendy. Le défenseur nancéien explique que face à Versailles ou Cholet, l'ASNL a pu revenir car les adversaires ont continué à jouer et cela a ouvert des espaces où les nancéiens ont pu s'engouffrer, contre des équipes moins joueuses ou plus en difficulté au classement, cela pourrait être plus compliqué. L'ASNL reste malgré tout a 3ème meilleure défense du championnat, un gage de sécurité.

Autre équilibre à peaufiner, celui entre la volonté de jouer et la nécessité de ne pas prendre de risques inutilement. Là encore Prince Mendy acquiesce, oui l'entraîneur leur demande de construire, de jouer le plus possible au ballon, mais le défenseur assure également que parfois, sur des actions chaudes, un bon gros dégagement en tribune, cela fait du bien. On se souvient par exemple la semaine passée à Cholet que c'est en tentant de relancer proprement près de son but que l'ASNL s'est faite surprendre avec le 1er but choletais.

Le groupe composé par Benoit Pedretti

Mayoro Ndoye est de retour dans le groupe après sa suspension - ASNL

Les matchs de cette 25è journée de National et le classement du championnat

Les matchs de cette 25ème journée de National - FFF

L'ASNL et son adversaire du soir sont au coude à coude au classement - FFF

Une rencontre à suivre dès 19H dans l'avant-match sur France bleu Lorraine, coup d'envoi prévu à 19H30 avec un stade Marcel Picot qui s'annonce bien garni pour ce match alléchant.