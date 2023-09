National : un test sérieux pour Sochaux à Martigues

N'Dri Koffi (ici contre le Goal FC à Bonal) et les Jaune et Bleu vont devoir hausser leur niveau de jeu pour espérer faire un résultat à Martigues ce vendredi

Une victoire, c'est bien, en signer une deuxième de suite serait forcément mieux ! Vainqueur à Epinal pour la 1ère fois de la saison la semaine passée, le FC Sochaux Montbéliard a bien l'intention de remettre ça, ce vendredi, à Martigues à l'occasion de la 6ème journée de National. Sauf que pour les Sochaliens, 16èmes, ce deuxième déplacement d'affilée n'a rien d'une partie de plaisir. Les hommes d'Oswald Tanchot vont se frotter à un gros bras de ce championnat. Les Martégaux sont 7èmes, et candidats à la montée en Ligue 2 qu'ils ont raté d'un rien la saison dernière.

"Ce match doit nous servir de valeur étalon" Oswald Tanchot

Même si le succès à Epinal a fait un bien fou "mentalement déjà" dixit Diego Michel, l'un des trois buteurs dans les Vosges, le FCSM se doit de confirmer face aux Provençaux "mais c'est un gros adversaire, ils connaissent très bien ce championnat, il va falloir se mettre au niveau si on veut ramener un résultat de là-bas" insiste le milieu de terrain sochalien. Son entraîneur ne dit pas le contraire "On est conscient d'être très loin encore de ce qu'on est en droit d'attendre, ce match doit nous servir de repère, de valeur étalon, et surtout ne pas se faire aveugler par la victoire qui, parfois, peut cacher certains manques." tempère Oswald Tanchot.

Plus de communication, d'autorité, de consistance

Parce que le coach sochalien est suffisamment lucide pour savoir que son équipe a "encore beaucoup de progrès à faire", notamment en défense "où on a besoin de dégager plus s'autorité", et plus globalement "que chacun élève son niveau d'agressivité, de vigilance, de communication, j'insiste là-dessus, sur le terrain, on doit plus se parler, une équipe qui vit bien c'est une équipe qui parle. Et on doit sentir qu'on a des patrons sur l'aspect défensif pour diriger l'équipe." précise le technicien du FCSM qui ne pourra toujours pas compter sur Kevin Zohi "toujours pas qualifié administrativement" s'est juste contenté de commenter Oswald Tanchot, visiblement chagriné par la lenteur de la validation du permis de travail de l'attaquant ivoiro-malien. Vitelli et Dacosta manquent encore à l'appel, toujours blessés. Il ne devrait pas y avoir de grands bouleversements dans le onze de départ ce vendredi face aux Martégaux, battus uniquement par le leader, le Red Star, chez lui, il y a quinze jours. Sochaux est attendu au tournant à Francis Turcan "On a besoin de victoires pour créer une dynamique positive" conclut Tanchot.

Vivez le match Martigues-Sochaux en direct et en intégralité dès 19h15 (coup d'envoi à 19h30) sur France Bleu Belfort-Montbéliard avec les commentaires de Hervé Blanchard.

