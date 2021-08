National: un vrai test pour l'US Orléans face à Boulogne-sur-Mer

C'était il n'y a pas si longtemps, le 13 août dernier. Pourtant, lorsque l'on demande à un supporter de l'USO quel souvenir il garde de la rencontre face à Concarneau, difficile pour lui de se remémorer d'un fait transcendant. Pas de but, peu d'occasions et d'énergie, les joueurs orléanais n'ont pas perdu, certes, mais ils n'ont pas non plus convaincus. "Notre groupe manque encore de maturité et d'expérience, mais les joueurs sont tout à fait lucides sur le niveau de leur performance, analyse l'entraineur orléanais, Xavier Collin. Nous avons encore besoin de travailler dans de nombreux domaines pour être plus performants et le match face à Boulogne sera un vrai test."

Davantage d'énergie et de maîtrise, plus d'agressivité au milieu de terrain pour récupérer le ballon: voila quelques uns des ingrédients que les Orléanais vont tenter d'appliquer ce vendredi pour réussir le test boulonnais, l'une des équipes les plus séduisantes (nul face à Chambly, victoire au Red Star) et ambitieuses (recrutement de l'attaquant Claudio Beauvue) de ce début de saison. "Cette rencontre, nous l'abordons de manière assez sereine, avoue le gardien de l'USO Franck L'Hostis. On bosse bien, ce que l'on produit à l'entrainement est cohérent, avec beaucoup de sérieux et de générosité et il en faudra pour ramener quelque chose de Boulogne."

Deux recrues espérées avant la fin du mercato

Avec des équipes comme Laval, Boulogne-sur-Mer, Chambly et le Red Star au programme de ce début de saison, les Orléanais sauront rapidement s'ils ont les moyens de leurs ambitions. Pour espérer jouer la montée en Ligue 2, le staff attend, quoiqu'il arrive, l'arrivée rapide de renforts. "Aujourd'hui, nous n'avons pas l'effectif qui nous permettra de jouer le haut de tableau sur une saison complète, concède l'entraineur Xavier Collin. Un effectif de 19 joueurs comme le nôtre, ce n'est pas possible si l'on veut durer. Il nous faut deux nouveaux joueurs pour nous étoffer en quantité et en qualité."

A quelques jours de la fin du mercato, l'USO reste tributaire de l'état du marché. Des contacts sont établis avec certains joueurs, pas forcément tous enclins à faire des efforts financiers pour rejoindre un club de National comme Orléans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Match à vivre en direct et en intégralité

La rencontre entre l'USO et Boulogne-sur-Mer sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans ce vendredi dès 19h.