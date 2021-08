National : un vrai test pour l'US Orléans face à Chambly pour la 4e journée

L'US Orléans va-t-elle s'imposer pour la première fois à la maison cette saison ? C'est en tout cas ce que vont tenter de faire les Orléanais. Ils affrontent Chambly ce vendredi à la Source pour la 4e journée de National. Pas vraiment flamboyant lors de la dernière sortie à domicile (match nul 0-0 face à Concarneau), les hommes de Xavier Collin auront à cœur de faire bien mieux devant leur public. C'est également un vrai test face à un relégué de Ligue 2. "Il y a eu beaucoup de changement, cette équipe de Chambly a des ambitions, même si elle l'affiche pas ouvertement", affirme Xavier Collin, "on sait très bien que quand on reçoit Chambly, il y aura de l'impact athlétique il va y avoir de l'engagement et nos garçons vont devoir répondre présent".

"On a le potentiel pour faire beaucoup mieux"

"Pour faire un bon championnat, il faut savoir gagner à l'extérieur mais aussi à domicile", assure l'ancien d'Epinal, "on veut montrer autre chose parce qu'on est capable de le faire à l'extérieur, alors pourquoi pas le faire chez nous". L'entraîneur reconnaît la charge de travail sans doute beaucoup trop lourde avant Concarneau, ce qu'il a rectifié avec son staff pour le déplacement à Boulogne. On a donc senti des garçons qui étaient bien plus à l'aise la semaine dernière. "On sait qu'on a le potentiel pour faire beaucoup mieux", ajoute Xavier Collin.

Les joueurs aussi ont envie de rendre une belle copie à la maison pour ce deuxième match à la Source. "On a à cœur de remporter notre première victoire à domicile parce que c'est important d'être impartial quand tu es à domicile avec des objectifs élevés", complète l'attaquant Esteban Lepaul, "il faut confirmer la bonne prestation de Boulogne".

Faire mieux surtout "dans l'utilisation du ballon", affirme le coach, "parce qu'on s'est créé beaucoup d'occasion (face à Boulogne), on a frappé 14 fois au but et à l'extérieur c'est très intéressant mais on est capable de faire mieux", résume-t-il. Chambly reste sur une défaite contre le Red Star (1-2), une victoire et un match nul.

Le groupe pour affronter Chambly

Ce sera sans Carnéjy Antoine, suspendu après son carton rouge reçu contre Boulogne la semaine dernière. Mis à part l'attaquant Haïtien, tout le groupe est opérationnel.

On devrait avoir la composition suivante :

L'Hostis - Halby-Touré (ou Séba), Saint-Ruf, Mambo, Diallo - Goujon, Dembi, T. Keita - Benkaïd, Talal, Nkada

Match à suivre en direct et en intégralité

Comme tous les matches, USO/Chambly est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 19h avec notre consultant Joël Germain.