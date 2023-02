National : Une belle occasion de confirmer à domicile pour l'ASNL ce lundi

Le succès ramené du Nord la semaine passée a redynamisé l'espoir des supporters et le moral de cette équipe nancéienne. Au-delà des 3 points qui permettent aux lorrains de ne pas s'enfoncer dans les profondeurs, l'amélioration entrevue dans le contenu du jeu de l'ASNL laisse une belle impression et ouvre des perspectives plus rassurantes pour la suite de la saison.

ⓘ Publicité

Un adversaire en perte de vitesse

Pour autant, pas question de penser que le plus dur a été fait. Après Dunkerque, 7ème, qui a joué une grande partie du match face à l'ASNL à 10 contre 11, il faut maintenant se frotter au 5ème, Concarneau, qui a longtemps occupé la tête du classement. Les thoniers (surnom des joueurs de Concarneau) sont bloqués à quai depuis quelques matchs. Sur les 5 dernières rencontres, ils ont concédé 4 défaites, dont la dernière 3-2 au Mans.

Les circonstances semblent donc favorables aux nancéiens pour faire un coup à domicile, où ils n'ont plus gagné depuis le 2 décembre 2022 face à Paris 13 Atletico. Pour cela il faudra garder la même énergie, la même efficacité offensive et la même détermination que face à Dunkerque. Mais il faudra aussi gommer les craintes du match dans le Nord, à savoir principalement la fébrilité défensive sur coup de pied arrêté, qui a coûté 2 buts et quelques frissons en fin de match pour les nancéiens.

Les ultras nancéiens fâchés

D'ordinaire le soutien du public de Marcel Picot, emmené par le kop de la tribune Piantoni est un véritable atout pour l'équipe nancéienne, qui peut se vanter d'avoir les supporters les plus assidus et bruyants du championnat. Mais ce lundi, l'horaire programmé par l'un des diffuseurs du National à 18H30 a mis le groupe des Saturday FC en colère.

Eux, qui réclament comme tous les groupes ultras que le foot professionnel se joue le week-end pour permettre aux supporters de s'y rendre, ne goûtent déjà pas trop aux matchs décalés en semaine, mais en plus avec un début de match prévu à 18H30, ils sont très contrariés. Ils pointent l'impossibilité pour certains qui travaillent ou qui viennent de loin d'être là pour le coup d'envoi. Ils ont donc décidé de se mobiliser ou plutôt de se démobiliser pour une partie du match.

La rencontre sera à suivre dès 18H30 sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr

Les résultats de cette 20ème journée et le classement du National

Les premiers résultats de cette 20ème journée de National - FFF

Le classement provisoire avant le match du soir - FFF

Le groupe retenu par Benoit Pedretti