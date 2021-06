National : une dixième recrue au Stade Lavallois, Ryan Ferhaoui milieu offensif

C'est la dixième recrue du Stade Lavallois, et une des dernières de ce mercato estival. Ryan Ferhaoui, 24 ans, vient de signer un contrat d'une année, plus une en option, chez les Tangos. Le joueur franco-algérien arrive de l'Hérault et du FC Sète. Cette saison, marquée par la Covid-19, Ryan Ferhaoui a disputé 29 matchs (1 but, 4 passes décisives) et a joué les deux rencontres de championnat face au Stade Lavallois.

Polyvalent et athlétique

"Laval est un club ambitieux, avec une histoire, et qui a quitté le monde professionnel il n'y a pas longtemps. Je pense qu'avec l'équipe que le président est en train de monter avec les dirigeants, le Stade Lavallois a quelque chose à jouer cette année", a déclaré le milieu de terrain, contacté il y a quelques jours par l'entraîneur Olivier Frapolli. "On s'est parlé, il y a eu un bon feeling. C'est un coach ambitieux et moi aussi. Ça a matché", poursuit Ryan Ferhaoui.

Formé à l'AC Ajaccio, le joueur peut évoluer à plusieurs postes et se décrit comme un milieu offensif axial. "Je peux jouer 10, ou 8 ou bien devant la défense mais c'est moins mon rôle. Je suis assez grand, athlétique et j'ai un bagage technique qui me permet de m'adapter à tout type de situation je pense", explique-t-il.

Le fils de Kader Ferhaoui

Le nom de Ferhaoui vous dit peut-être quelque chose si vous avez suivi la première division française dans les années 80-90. Ryan Ferhaoui est en effet le fils de Kader Ferhaoui, l'ancien milieu de terrain du MHSC et de l'AS Saint-Étienne. "Il me conseille évidemment, mais il joue surtout son rôle de père et me dit que c'est à moi de prendre mes décisions. À moi de me faire mon propre nom maintenant" termine le nouveau milieu de terrain du Stade Lavallois.