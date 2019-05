National : une équipe à reconstruire au Stade lavallois

Alors que le nouvel entraîneur du Stade lavallois vient d'être nommé, les dirigeants vont s'atteler maintenant à composer une équipe. Pas plus de six joueurs de la saison dernière porteront encore le maillot tango la saison prochaine.

Laval, France

"On part d'une feuille blanche" a déclaré le nouvel entraîneur du Stade lavallois, Olivier Frapolli lors de son arrivée. Avant-même la signature du Varois à Laval, les décisions concernant l'avenir des joueurs en Mayenne avaient été prises par Jean Costa. "Après discussion avec le staff à l'issue de la saison écoulée" a précisé le directeur sportif du club. L'entraîneur aimerait recruter "des soldats avec une valeur humaine importante". La saison prochaine, les dirigeants et l'entraîneur souhaitent un groupe resserré de 16 ou 18 joueurs de champ et deux gardiens contre 23 joueurs et 3 gardiens la saison écoulée.

Six joueurs se sont vus proposer une prolongation

Sur l'effectif 2018/2019, seulement six joueurs se sont vus proposer une prolongation de contrat. Il s'agit de Cédric Mensah (gardien), d'Alioune Ba, Bira Dembélé et Baba Cissé (défenseurs), d'Antony Robic (milieu offensif) et Bridge Ndilu (attaquant). Mais il n'est pas certains du tout de revoir l'ensemble de ces joueurs la saison prochaine. Le jeune international Ndilu a reçu des propositions d'autres clubs et le défenseur Alioune Ba a des envies d'ailleurs. Quant à savoir si Cédric Mensah serait le gardien numéro 1 ou numéro 2, "la réflexion est en cours" a dit Jean Costa.

La reprise de l'entraînement de l'équipe lavalloise est programmé le lundi 24 juin aux Gandonnières.

Quel staff autour de Frapolli ?

Concernant le staff sportif, il y a encore beaucoup d'interrogations. Une proposition de renouvellement de contrat a été faite à Pascal Braud en tant qu'entraîneur-adjoint, lui qui a assuré l'intérim d'entraîneur pendant quatre mois. "Notre souhait est de le conserver" a déclaré Jean Costa. Des discussions vont avoir lieu dans les prochains jours avec les autres membres du staff comme l'entraîneur des gardiens, Stéphane Osmond et le préparateur physique, Jérémy Arrivé qu'Olivier Frapolli va aussi rencontrer lui qui reste à Laval jusqu'à vendredi avant de prendre quelques jours de vacances.

Quatre départs au centre de formation

Concernant le centre de formation, il y a du changement aussi avec au moins quatre départs parmi les éducateurs : Bernard Mottais, Jean-Fabien Peslier, Sébastien Geusselin et Sébastien Moncé. Quant au préparateur physique, Alexis Brouard, il est officiellement toujours au club mais a un projet personnel et pourrait donc quitter la maison tango prochainement. Quant à Stéphane Moreau (directeur du centre de formation), le club lui a proposé de rester pour entraîner l'équipe réserve qui évoluera en Régional 1 la saison prochaine. Les dirigeants attendent la réponse de l'intéressé.