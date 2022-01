National : une US Orléans à la confiance retrouvée se frotte au leader Concarneau

L'USO est "en confiance" et doit maintenir le cap face à la meilleure équipe de National : Concarneau. Un déplacement plus que périlleux pour les Orléanais ce samedi, face à un adversaire invaincu depuis le mois de septembre. Mais les hommes de Xavier Collin ont du répondant et restent sur une série de trois victoires de rang dont deux en une semaine contre Boulogne-sur-Mer et Sedan.

"L'ambiance est bien meilleure, on espère faire un gros match contre Concarneau, rester sur notre bonne dynamique. ça doit nous donner encore plus confiance", estime l'entraîneur orléanais, qui ne veut pas aller dans le Finistère "en étant timide" "Il y a trois points à l'issue du match, on y va pour ça. Mais il faudra être ultra discipliné dans le secteur défensif et saisir toutes les opportunités qu'on aura là-bas", complète-t-il. Sauf que face à l'équipe de son ancien attaquant qui cartonne, Fahd El Khoumisti (auteur de 10 buts cette saison), l'USO n'aura justement pas beaucoup de cartouches offensives.

L'USO diminuée

D'abord parce qu'aucune recrue n'a pour l'heure signée au club, que Moussa Seydi vient lui aussi de partir, mais également parce que les pépins physiques s'accumulent. Déjà absent car diminué mardi face à Sedan, Ibrahim Sangaré n'a pas été convoqué ce vendredi, tout comme Timothé Nkada à nouveau blessé aux ischios-jambiers. Les alternatives ne sont pas nombreuses, avec les mises à pied de Fabien Ourega et Aymen Souda, le jeune Théo Ahilé est donc convoqué pour la deuxième fois en trois matchs. Il avait joué quelques minutes face à Boulogne-sur-Mer.

A ces absences offensives, il faut également ajouter celle du défenseur Cédric Yambéré. L'ancien bordelais s'est blessé mardi à l'échauffement avant la rencontre contre Sedan. Victime d'une lésion au mollet, il sera absent entre trois et quatre semaines. De quoi menacer le système en 3-5-2 qui fonctionne si bien ? Pas forcément. Déjà parce que Stone Mambo a été performant (et buteur) face aux Ardennais, mais aussi parce qu'un ou plusieurs milieux de terrain pourraient redescendre d'un cran (Loïc Goujon, Ismaël Traoré).

Le groupe de l'US Orléans

Au match aller, l'USO et les Thoniers s'étaient neutralisés 0-0.

Grâce à ses trois victoires d'affilée, l'US Orléans s'est bien repositionnée au classement de National et peut même espérer regarder devant. Liamine Mokdad et ses coéquipiers sont 11èmes, à un point seulement d'Avranches et Cholet, respectivement 10ème et 11ème. Les Orléanais ont désormais quatre points d'avance sur le premier relégable, Chambly, prochain adversaire de l'USO. C'est d'ailleurs la prochaine série de matchs qui pourrait s'avérer décisive pour la suite de la saison : Chambly-Red Star-Stade Briochin.

Concarneau-USO à écouter sur France Bleu Orléans

Concarneau-US Orléans, c'est à vivre en direct et en intégralité dès 20h ce samedi au stade Guy Piriou sur France Bleu Orléans et France Bleu.fr.