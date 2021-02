National : une victoire à Avranches pourrait être un tournant pour l'US Orléans cette saison

Ce sera peut-être le match le plus important de la saison pour l'US Orléans. Les Orléanais se déplacent à Avranches ce mardi soir, dans la Manche, pour la 20e journée de National au stade René Fenouillère. Les Manchois sont 6e avec 27 points et l'USO est juste derrière, 8e avec 25 points. Une victoire pour les hommes de Claude Robin et ils recolleraient avec le top 5 du championnat alors qu'une défaite les laisserait à six points d'Avranches et du haut du classement. Autant dire que c'est un vrai tournant ce mardi soir.

Un match qui vaut cher

"Il vaudra trois points comme les autres, pas plus ni moins", commence Claude Robin, le coach de l'USO avant de concéder finalement qu'il coûtera bien plus cher. "On le dit depuis longtemps que ce match vaut un peu plus que les autres". Les deux équipes ont gros à jouer sur ce match, d'autant que selon le coach, ces Manchois "osent" et il sait très bien que cette équipe "est remarquable quand ça lui réussit, quand elle joue, elle aime le jeu, en abuse et des fois elle surjoue donc à nous d'en profiter". Cette équipe d'Avranches reste sur deux victoires et un nul en championnat, elle vient de perdre au 7e tour de Coupe de France vendredi dernier contre Quevilly Rouen Métropole et n'a plus perdu à domicile depuis le 18 décembre dernier face à Villefranche.

En cas de défaite contre Avranches, l'USO peut sans doute faire une croix sur ses rêves de montée cette saison, "clairement", confirme le milieu de terrain Loïc Goujon, "c'est un match super important, c'est à l'extérieur, où on a gagné qu'un match". "C'est une équipe joueuse, qui aime bien avoir la possession du ballon mais qui peut se faire avoir en contre ou par son propre compte", analyse l'ancien du Red Star. "Si on arrive à gagner, on a cette option de regarder vers le haut mais il faut aussi regarder en bas où c'est vachement serré donc c'est vraiment un match capital pour moi", conclu le milieu de terrain qui ne pourra pas en revanche pas se battre se le terrain demain car il n'a pas été retenu dans le groupe.

Etre moins en réaction

"On est sur une bonne série et comme ce sont les matches retour, il faut tout donner", affirme Djessine Seba, le défenseur orléanais. Le fait que ce soit une équipe joueuse et plutôt tournée vers l'avant pourrait "correspondre" au jeu de l'USO ajoute Djessine Seba, le défenseur orléanais, "mais après une équipe joueuse fait beaucoup d'erreurs donc il faudra tirer parti de ça", ajoute-t-il.

"On est en réaction et ce qu'on voudrait, c'est de commencer les matches direct et de les gagner. Là, on revient dans le match, donc on peut éviter ça".

Le groupe pour affronter Avranches

Gaëtan Perrin revient dans le groupe, tout comme Tidiane Keita, Yohan Demoncy, Stéphane Lambèse et Issa Soumaré, laissés au repos samedi dernier pour la Coupe de France. Karim Coulibaly, auteur d'un but contre Bourges 18 et Loïc Goujon ne sont pas retenus.

On devrait donc avoir cette équipe au coup d'envoi :

L'Hostis - Lambèse, Saint-Ruf, Seba, Lapis - Demoncy, T. Keita - Perrin, Talal, Seydi, Soumaré

Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

La rencontre entre Avranches et l'USO est à vivre, comme tous les matches des Orléanais, en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, dès 19h30 pour le concours de pronostics et l'avant-match. Coup d'envoi 20h.