National - US Orléans : "Avec une motivation amoindrie, on va déchanter", prévient Claude Robin avant Boulogne

Après sa très belle victoire lundi soir à la Source face au deuxième de National, le SC Bastia (2-1), l'US Orléans s'attaque ce samedi soir à une équipe mal classée, Boulogne-sur-Mer, 18e du championnat. Il y a eu une grosse incertitude concernant la tenue de la rencontre, avec le cas positif au Covid-19 de Fodé Guirassy et trois cas suspects. Finalement, les Orléans ont pris la route pour Boulogne ce vendredi après-midi.

En tout cas, c'est un fait, ils ont toujours un peu de mal face aux derniers du classement, comme face au FC Annecy le 23 mars dernier (0-2), ou contre Villefranche avant la trêve hivernale (0-1). Le coach Claude Robin est conscient de cette difficulté et souhaite faire bouger les choses.

Claude, vous avez joué contre le deuxième du championnat, maintenant c'est contre le dernier, la motivation va être difficile à trouver ?

Exactement, c'est toute la difficulté de la motivation individuelle de chaque joueur. C'est un enjeu de premier enjeu, un mal classé. Sauf que le mal classé, lui, va lutter pour. Pour se maintenir et ce sera d'autant plus difficile que si nous, on a une motivation amoindrie, effectivement, on va vite déchanter.

Boulogne est 18e de National mais vous avait posée beaucoup de problèmes au match aller ?

Pour moi c'est une énigme cette équipe, parce que c'est une équipe qui n'est pas en réussite, mais qui se crée un nombre incalculable d'occasions à chaque match, mais qui n'est pas en réussite cette saison, en championnat, en tout cas, puisque en Coupe, elle est toujours là. Pour moi, ça n'a pas changé, c'est une des meilleures équipes du groupe. On dit ça alors qu'elle est mal classée. Je crois que la réussite n'est pas au rendez-vous pour eux. Ils ont beaucoup de situations. Alors bon, y certainement des choses à régler, mais je vais leur laisser les problèmes. Moi, je vais m'occuper des miens. Espérons qu'ils en ont, qu'ils ont encore des difficultés contre nous à marquer parce que sinon, s'ils mettent toutes leurs occasions, ils sont bien devant tout le monde. Après, on a nous aussi des faire-valoir Il faut juste qu'on soit à l'heure H présent et surtout, que la motivation soit présente pour essayer, encore une fois de rester un des concurrents pour cette troisième place.

Est-ce que selon vous, tout ce qui n'allait pas face à Annecy a été gommé après le match de Bastia ?

C'est l'incertitude. Ce sont des questions où j'ai bien du mal à répondre, je ne sais pas. Je crois qu'on a un problème d'inconstance puisque quand on n'est pas capable d'aller prendre au moins un point à Annecy, c'est qu'on n'est pas constant. Donc, il va falloir prouver qu'on est constant dans ses sept derniers matches pour pouvoir espérer quelque chose. Si, on n'est pas constant dans cette coupe qui nous attend, c'est à dire sept matchs de coupe, forcément, on va déchanter. J'ose espérer qu'ils ont dépassé ce stade-là, de jouer uniquement face aux grosses équipes et ne pas être bon contre une équipe "plus faible". Maintenant, il faut des points et je pense que dans leur tête, vu ce qui s'est passé à Annecy, je pense qu'ils ont retenu la leçon, j'espère en tout cas.

Le groupe pour affronter Boulogne

L'attaquant Fodé Guirassy a été testé positif au Covid-19 et trois autres joueurs ne se sentaient pas très bien avant l'entraînement d'hier. Le milieu de terrain Bryan Teixeira fait son retour dans le groupe, tout comme Karim Coulibaly.

On devrait donc partir sur cette équipe de départ face à Boulogne :

L'Hostis - Lambèse, Seba, Saint-Ruf, Lapis - Demoncy, I. Keita - Perrin, Talal, Soumaré - Antoine

Match à suivre en direct et en intégralité

Comme chaque rencontre, celle entre Boulogne et l'USO est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 19h30 avec l'avant-match et le concours de pronostics. Coup d'envoi 20h.