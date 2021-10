National - US Orléans : "Il faut qu'on soit en action et pas en réaction" estime Fabien Ouréga

L'US Orléans doit continuer sur sa bonne dynamique. Après leur victoire vendredi dernier à domicile face à Bastia-Borgo, les Orléanais se déplacent à Cholet ce vendredi soir pour la 10e journée de National. Quatre buts marqués, aucun encaissé, la saison semble être enfin lancée pour les Orléanais qui vont vouloir également oublier la défaite de la saison dernière dans le Maine-et-Loire (une défaite 1-2). Il faut continuer sur cette belle lancée estime l'attaquant Fabien Ouréga, qui a inscrit son premier but la semaine dernière.

France Bleu Orléans : Vous avez fait une belle prestation vendredi dernier, tu as aussi marqué ton premier but. C'est une prestation aboutie pour vous ?

Fabien Ouréga : Franchement, c'était un bon soir personnellement et collectivement. On a fait ce qu'il fallait et c'est une victoire qu'on attendait depuis longtemps parce qu'on n'avait pas gagné depuis le premier match. Donc ça fait du bien, surtout à domicile. Maintenant, il faut qu'on continue comme ça.

Tu as le sentiment que ça peut être le début de quelque chose ? Il y a un déclic ?

Oui après c'est sûr que quand on gagne, on a toujours de la confiance. Maintenant, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter là, ce n'est pas parce qu'on a gagné un match que ce qu'on se croit beau ou quoi, maintenant il faut continuer à travailler. Il faut aller chercher d'autres victoires et ça commence dès ce vendredi. C'est vrai qu’on démarre un peu mal les matchs en ce début de saison. On prenait des buts sur des erreurs de concentration. Maintenant, on s'est parlé, on s'est dit des choses dans la semaine avant le match de Bastia, que c'était un match important. On a donc voulu démarrer le match très fort, on l'a fait et voilà, ça paie. Maintenant, il faut continuer comme ça. La clé est là : c'est le fait de démarrer fort tous les matchs, comme a dit le coach en action et pas en réaction.

Cholet est une équipe qui tourne pas mal à domicile, qui met des buts C'est un gros test pour vous ?

Oui c’est un gros test, comme tous les matchs je pense parce qu’il n’y a pas de match facile. Après, comme le coach l'a dit, c'est une équipe qui marque des buts mais qui en prend beaucoup aussi donc on va essayer d'être bien solides et de marquer pour chercher la victoire.

D’autant qu’au classement, une victoire pourrait vous faire du bien ?

C'est sûr qu'en tant que compétiteur, on ne veut pas être en bas, on préfère être en haut donc il faut aller chercher des victoires. Je pense que c'est un championnat qui est serré au niveau des points donc si on enchaîne deux ou trois victoires, je pense qu’on peut recoller là-haut. Mais pour l'instant, on va parler match par match et dès ce vendredi à Cholet on espère avoir les trois bons points pour souffler un peu.

Justement ce championnat, tu le découvre un peu. Comment tu le vois ?

C'est un peu près comme en Ligue 2, sauf qu’en Ligue 2 il y a un peu plus d’intensité. Les matchs se jouent plus sur des détails. Après, ça reste quand même un championnat très dur et comme en Ligue 2 tout le monde peut battre tout le monde. Donc les victoires il faut aller les chercher, que ce soit à domicile ou l'extérieur, contre le premier ou le dernier ce sont des matches très serrés, qui se jouent sur les détails, c’est très haché. Maintenant, il faut batailler à tous les matchs. C'est un championnat très compliqué.

Il y a beaucoup d’anciens joueurs de Cholet dans les rangs orléanais. Est-ce qu’ils vous parlent de cette équipe justement ? Est-ce qu’ils vous donnent des conseils ?

Forcément, quand on joue contre son ancien club, on veut montrer qu’on est toujours présent. Après, on n'a plus parlé de tactique, de comment ils jouent que de vengeance. On n'a pas l'esprit de vengeance, ils ont plus l’esprit de nous guider parce qu'ils connaissent les joueurs en face. C'est bénéfique pour nous.

Qu’est-ce que tu retiens de cette équipe-là justement ?

C'est une équipe très déséquilibrée, qui ramène un peu de folie, qui attaque avec sept joueurs mais qui laissent des espaces derrière, donc maintenant, c'est à nous de rester solides et de profiter à chaque attaque d'être efficaces. Je pense que ce sera la clé du match.

Le groupe pour affronter Cholet

L'attaquant Ibrahim Sangaré a été opéré du ménisque ce jeudi matin et sera donc indisponible entre 6 et 8 semaines. En revanche Timothé Nkada revient en forme et sera opérationnel dès lundi. Le défenseur Nico Saint-Ruf touché aux ischio est dans le groupe mais ne jouera probablement pas. De son côté, Cédric Yambéré attend sa qualification.

On devrait donc avoir cette équipe au coup d'envoi :

L'Hostis - Diallo (ou Lapis), Dembi, Mambo, Halby-Touré - Goujon, T. Keita, Souda - Benkaïd, Antoine, Ouréga

Match à suivre en direct et en intégralité

