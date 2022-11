National : l'US Orléans ramène un bon point de Martigues (2-2)

Pour le coach Xavier Collin, il faut surtout retenir la bonne réaction de ses joueurs après le second but martégal

Jusqu'ici, la plupart des matches nuls de l'USO avaient un goût de défaite. Celui-ci, obtenu sur la pelouse de Martigues (2-2), est d'une autre saveur. Les Orléanais ont sans doute affronté leurs meilleurs adversaires depuis le début de la saison. Les sudistes, troisièmes lors du coup d'envoi, se sont montrés agressifs dès le début de la rencontre. Pendant les 30 premières minutes, les Jaune et Rouge subissent, font des fautes (Solvet et Goujon avertis très rapidement) et ne sont pas loin de concéder l'ouverture du score sans une intervention de Nicolas Saint-Ruf sur sa ligne. La fin de la première mi-temps est plus équilibrée, mais tenir le 0-0 au moment de rentrer aux vestiaires était déjà une belle opération.

ⓘ Publicité

En seconde période, l'USO revient bien et cueille à froid Martigues avec l'ouverture du score de Kévin Fortuné (46ème). Derrière, les locaux poussent pour revenir. Ils égalisent 10 minutes plus tard sur coup de pied arrêté avec une belle tête du milieu Amine Hemia, avant de prendre l'avantage à la 75ème, après une mauvaise passe en retrait de Nicolas Saint-Ruf. Cette action aurait pu signer l'arrêt de mort de l'USO, mais c'est tout le contraire. Dès l'engagement, les hommes de Xavier Collin repartent à l'avant et égalisent dans la foulée par l'inévitable Fortuné. Derrière, le score ne bougera plus. Alors oui, c'est encore un match nul, le 9ème pour l'USO. Mais celui-là, de par son scénario, donne le sentiment de voir une équipe orléanaise prendre de la confiance et capable d'inverser des situations défavorables. Après cette 13ème journée de National, l'USO est 7ème, à seulement quatre petits points du deuxième.

L'homme du match

Kévin Fortuné avait prévenu : il attendait ce match avec impatience contre son ancien club. Toujours très disponible pour ses partenaires, l'attaquant a également redoublé les efforts pour prêter main forte en défense. Il inscrit surtout deux buts. Des buts de renard : le premier à la 46ème sur un bon centre de Gassama. Et le deuxième juste après le second but martégal, en poussant le ballon dans les filets après un arrêt du portier adverse. Avec 7 buts au compteur cette saison, Fortuné est indispensable à cette équipe et il l'a encore prouvé sur la pelouse de Martigues.

La phrase du jour

"Il faut souligner notre force de caractère sur le deuxième but encaissé. Faut garder ça en tête. Ce match n'aurait pas tourné de la même manière en début de saison. C'est une réaction très intéressante du groupe, il faut la bonifier au prochain match à domicile contre le Puy-en-Velay" confiait le jeune Lucas Bretelle à la sortie des vestiaires.

Le chiffre du jour

7, comme le nombre de buts inscrits par Kévin Fortuné depuis le début de la saison. L'attaquant a déjà plus marqué que lors des deux derniers exercices cumulés (seulement 5 buts sous les couleurs d'Auxerre et Châteauroux).