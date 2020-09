National : USO-Avranches reprogrammé le 29 septembre et Saint-Brieuc-USO le 28 octobre

Les journées 4 et 5 de National de l'USO, reportées pour cause de cas de Covid-19, ont été dévoilées par la FFF ce lundi. La rencontre entre l'US Orléans et Avranches se jouera le 29 septembre prochain à la Source. Celui face à Saint-Brieuc à l'extérieur est programmé le 28 octobre.

Reportés à cause des quatre cas de Covid-19 dans l'équipe de l'USO le 5 septembre dernier, les matchs entre l'US Orléans et Avranches, comptant pour la quatrième journée de National et entre Saint-Brieuc et l'USO, comptant pour la cinquième journée, ont été reprogrammé par la Fédération Française de Football ce lundi. Ils se joueront en semaine.

USO/Avranches le 29 septembre et Saint-Brieuc/USO le 28 octobre

L'USO recevra donc Avranches le mardi 29 septembre prochain à la Source et se déplacera à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, le 28 octobre. Les deux matchs devraient être programmés à 20h.

Les deux rencontres seront bien-sûr à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.