L'USO renoue enfin avec la victoire face à Avranches ! (1-0)

Supporters comme joueurs, tous l'attendaient depuis le début de la saison. Et elle est enfin là. Une première victoire à domicile. Le soulagement au coup de sifflet final était palpable, car les Orléanais sont allés la chercher face à Avranches. Cette 12ème journée de National aura vu le match le plus abouti de la saison du côté de l'USO. Mis à part les 15 premières minutes, Orléans a dominé de long en large cette rencontre. Dans les duels, dans le pressing, dans l'envie d'aller jouer dans le camp adverse. Une attitude récompensée à la 37ème minute : Yonis Njoh (qui avait raté l'immanquable face aux cages vides quelques instants auparavant) provoque un pénalty. Kevin Fortuné le transforme et signe son 5ème but de la saison.

Derrière, il restait encore une seconde mi-temps à réussir. Ce que l'USO n'arrivait pas à faire depuis le début de la saison (face à Saint-Brieuc, face à Villefranche, face à Sedan...). Cette fois, les Jaune et Rouge ont conservé les ingrédients des 45 premières minutes. Ils n'ont pas réussi à doubler la mise et à se mettre à l'abri, même si Lepaul en fin de match a bien failli inscrire son premier but de la saison d'un joli coup de casque. Mais ils ont su tenir le score, sans se mettre en danger. Preuve en est : Vincent Viot n'a pas eu un seul arrêt à faire. Score final : 1-0. "Elle fait du bien, c'est la victoire de tout un groupe. Cela vient récompenser tout le bon travail de l'entraînement" confiait le coach Xavier Collin après le match. Au classement, l'USO remonte à la 7ème place, à seulement deux points du deuxième.

L'homme du match

Titulaire pour la première fois dans l'entrejeu, Steve Solvet a livré un match énorme aux côté de Loïc Goujon. Impérial dans les airs, l'ancien joueur de Sète a gratté un nombre de ballons incalculables. Avec ces deux joueurs au milieu, Xavier Collin semble tenir son double-pivot pour la saison. Il faut également souligner, encore une fois, la très belle partition de Clément Akpa sur le flanc gauche. Ses centres ont constamment mis en difficulté la défense normande. Le joueur prêté par Auxerre prend de plus en plus d'importance dans cette équipe.

La phrase du jour

"Cette victoire, elle fait énormément de bien ! On n'arrivait pas à confirmer depuis le début de la saison. Là, ce résultat, il vient récompenser ce qu'on fait à l'entraînement, où il y a beaucoup plus d'intensité désormais. Le coach est constamment derrière moi pendant les séances, à me dire qu'il n'allait pas me lâcher. Et je sais qu'il fait ça pour notre bien. Dans ce championnat, il fau savoir tenir les résultats, conserver le 1-0. On l'a fait ce soir, et c'est bien pour le groupe et aussi pour les supporters !" confiait le latéral Clément Akpa après la rencontre.

Le chiffre du jour

1 : c'est la première victoire de la saison à domicile pour l'USO, qui n'avait plus gagné à domicile depuis le mois d'avril dernier, lors du précédent exercice. Quel soulagement !