Nationale 2 de football - Le F.C. Annecy assure à Lyon

Annecy, France

Importantissime victoire dans l'optique de la montée chez la réserve de l'Olympique Lyonnais. Les Rouges jouaient à 16 heures ce samedi 11 mai et ont marqué autour de la 30ème minute par Rocchi qui a repris un centre au deuxième poteau de Poulain.

Victoire d'Annecy - Twitter

Annecy n'a plus le droit à l'erreur. Il ne lui reste que deux journées et son avenir dépend d'éventuels faux-pas de Toulon leader avec deux points d'avance et de Fréjus-Saint-Raphael ( les deux jouent à 18 heures ce samedi soir).