Nationale 2 : Fatsah Amghar et le GFA Rumilly Vallières… c’est terminé !

C’est via un communiqué publié, ce lundi soir, sur sa page Facebook que le club amateur a annoncé la nouvelle. "Le GFA Rumilly Vallières a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec son entraîneur, Fatsah Amghar." Cette décision est justifiée par le manque actuel de résultats. Après 19 journées en National 2 (Groupe C), les Bleus pointent en 14e position (sur 16), ils n’ont plus gagné depuis le 6 novembre dernier et sont désormais en position de relégable.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Folle épopée

"C’est un crève-cœur, a indiqué au téléphone Luc Chabert, co-président du GFA. Mais il fallait un électrochoc." Arrivé aux commandes du club de l’Albanais en 2018, Fatsah Amghar a enchaîné trois montées et une fabuleuse épopée en Coupe de France. La saison dernière, il avait emmené ses joueurs en demi-finale de la Coupe de France (défaite 1-5 contre l’AS Monaco). Le nom de son successeur sur le banc de GFA devrait être annoncé ce mardi.