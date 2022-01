La rencontre comptant pour la 13e journée de Nationale 3 entre l'US Chauvigny et le Stade bordelais a été reportée. Six joueurs chauvinois ont été testés positifs ce lundi et mardi. L'entraîneur Stéphane Malloyer l'a confirmé ce mardi 4 janvier.

Nationale 3 : US Chauvigny-Stade bordelais reporté après les tests positifs au Covid de six joueurs de l'USC

La communion entre joueurs et supporters de l'US Chauvigny après le 32e de finale contre Chartres.

Les retrouvailles au stade Gilbert Arnault entre le public chauvinois et son équipe de cœur, 16ème de finaliste de Coupe de France, n'auront pas lieu ce samedi en Nationale 3. Le match entre l'US Chauvigny et le Stade bordelais a été reporté à une date ultérieure pour raisons sanitaires. L'information, révélée par nos confrères de la Nouvelle République, a été confirmée ce mardi 4 janvier par l'entraîneur de l'USC, Stéphane Malloyer. Le site de la ligue de football de Nouvelle-Aquitaine a déjà mis à jour son calendrier.

Six joueurs ont été testés positif entre lundi matin et mardi soir. D'autres cas pourraient même s'ajouter dans les prochains jours, car d'autres membres de l'effectif sont en attente des résultats de dépistage. "C'est la galère, comme dans tous les secteurs autour de nous. J'ai dû évidemment annuler l'entraînement de mardi soir, je ne sais pas comment on va faire, parce que j'ai bien peur qu'on ne soit qu'au début d'une période où nos gars vont attraper le virus à tour de rôle", lance Stéphane Malloyer.

Pas encore de date de report pour la rencontre

Gare aux mauvaises langues qui parlent déjà d'une fête après la formidable épopée du club en Coupe de France, l'entraîneur chauvinois balaie la supposition d'un revers de manche : "On n'a même pas eu le temps, à la fin du protocole Covid après le match, on est sortis à 1h30 du stade de Limoges, on est arrivés à 3h30 à Chauvigny, les 3/4 des mecs bossaient lundi, donc ce n'est même pas ça !"

Aucune date de report n'a encore été décidée. L'USC est actuellement quatrième de sa poule de Nationale 3.