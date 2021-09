"On ne valide pas nos temps forts" : Strasbourg frustré, puis impuissant à Lyon

"Frustration". Le mot est lâché moins de deux minutes après l'arrivée de Julien Stéphan en conférence de presse, ce dimanche soir après la défaite du Racing Club de Strasbourg sur la pelouse de Lyon (3-1). L'entraîneur strasbourgeois a déploré le manque de réalisme et, parfois, de confiance de ses joueurs.

Il y a de la frustration parce qu'on ne valide pas nos temps forts. On a eu beaucoup de bons ballons que l'on n'a pas bien négociés. On a presque manqué de croyance en nous. Après, sur la dernière demi-heure, ils ont été meilleurs que nous.

Cueillis à froid par l'ouverture du score absolument magnifique de Moussa Dembelé (8e), les Strasbourgeois n'ont cessé de harceler des Lyonnais peu dangereux en première période. Au point de récupérer un nombre conséquent de ballon dans la moitié de terrain des hôtes du soir, sans parvenir pour autant à matérialiser la domination territoriale. Seul Prcic (23e) fait parcourir un frisson dans le Groupama Stadium, avec une demi-volée qui frôle le montant d'Anthony Lopes.

La deuxième période est loin des mêmes standards. Sans renier leurs intentions de jeu, les Strasbourgeois subissent de plus en plus la loi des Lyonnais revenus avec beaucoup plus de mordant dans la partie. Les Alsaciens vont finir par céder à la 65e minute sur un coup de tête victorieux de Denayer, à la suite d'un corner mal dégagé et d'un centre au cordeau de la recrue des Gones Xherdan Shaqiri. Avant cela, Kevin Gameiro (54e) aurait pu donner une toute autre tournure à la rencontre, mais l'attaquant a manqué son face à face avec le gardien lyonnais.

La fin de match ressemble à un long chemin de croix pour les Alsaciens usés physiquement, qui vont concéder un troisième but à la 87e par l'intermédiaire de Paquetá. Ils vont également connaître une grosse frayeur, juste avant les arrêts de jeu, lorsque Dimitri Liénard, entré en jeu à la mi-temps à la place de Caci blessé, s'effondre tout seul sur le terrain. Victime d'un malaise, il sera évacué sur civière. En conférence de presse, Alexander Djiku et son entraîneur ont apporté des nouvelles rassurantes à son sujet.

Mais preuve que ce Racing n'abandonne rien, Strasbourg va réussir à réduire l'écart grâce à Habib Diallo sur pénalty (90+7e), obtenu à la suite d'une main dans la surface. Un moindre mal après une défaite logique, mais qui laisse l'impression étrange qu'il y avait la place pour faire mieux. Les Strasbourgeois pourront se rattraper dès vendredi dans la chaude ambiance de la Meinau, lors du derby face à Metz (coup d'envoi à 21h).