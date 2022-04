La neige va-t-elle menacer la tenue de l'affiche de la 30e journée de Ligue 1 ? L'AS Saint-Étienne reçoit l'Olympique de Marseille ce samedi à 21 heures et dans le Forez la météo est tout sauf printanière ce week-end.

Neige sur Saint-Étienne : un risque de report du match entre les Verts et l'OM ?

La neige s'est invitée dans la nuit de jeudi à vendredi sur Saint-Étienne. Une dizaine de centimètres sont tombés en quelques heures et d'autres chutes sont attendues d'ici le match entre l'ASSE et l'OM (21 heures). La vigilance orange neige - verglas de Météo France court, pour le moment, jusqu'à ce samedi à 16 heures.

Dans ces conditions la tenue du match ou on attend près de 42.000 spectateurs (41.278 exactement. Match à guichets fermés) reste incertaine.

Les équipes du stade Geoffroy-Guichard à pied d'œuvre

Du côté du club de l'AS Saint-Étienne et des services de la métropole stéphanoise on s'est donné toutes les chances pour que cette rencontre ai lieu. Les chutes de neige sont annoncées depuis le début de la semaine alors depuis lundi les équipes du stade Geoffroy-Guichard ont poussé le thermostat de la pelouse, chauffée au maximum. Le but ? Empêcher la neige de tenir. Vingt personnes sont mobilisées depuis les premières chutes pour déneiger, pelle en main. Quinze autres seront d'astreinte la nuit prochaine face aux nouveaux flocons, nombreux, attendus sur le Chaudron. Pour permettre aux près de 42.000 personnes attendues de ne pas glisser en arrivant, les accès au stade seront évidemment aussi déneigés en amont du match.

Ce vendredi, deux interrogations demeurent : la quantité de neige attendue d'ici le début de la rencontre et la capacité des Marseillais de faire le voyage. Les phocéens décollent à 11h ce samedi de l'aéroport de Marignane et atterriront, si tout va bien, 45 minutes plus tard à celui d'Andrézieux bouthéon près de Saint-Étienne.