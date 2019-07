Nenking, futur propriétaire du FCSM - "Nous ne sommes pas des marchands de bonbons"

Samuel Laurent, émissaire de Nenking et Frankie Yau, PDG de Phoenix, filiale de Nenking

Sochaux, France

Le soleil tape fort en ce lundi après-midi sur le stade Bonal. En attendant l'arrivée des joueurs pour leur deuxième séance d'entraînement de la journée, Omar Daf, le coach jaune et bleu, s'improvise guide "touristique" pour des visiteurs pas comme les autres. La nouvelle équipe dirigeante du groupe Nenking a pris ses quartiers à Bonal depuis hier lundi (pour certains même depuis la semaine dernière) pour s'imprégner des lieux et du club qu'ils sont sur le point de reprendre en main comme nous vous le révélions sur France Bleu Belfort-Montbéliard.

Il y avait là, autour d'Omar Daf, toutes les personnes appelées à occuper les postes stratégiques au FCSM en cas de reprise actée du club par Nenking. Il y avait Frankie Yau, PDG de Phoenix la filiale de Nenking et futur président-délégué de Sochaux, Fabrice Huet futur directeur général, Thomas Deniaud futur directeur sportif et Samuel Laurent, futur deuxième directeur général. Au milieu de la famille Nenking se trouvait Frédéric Dong Bo, le patron de Tech Pro, présent pour faciliter la vente. Selon nos informations, le processus est enclenché pour que le SPA (Sales Purchasing Agreement) soit signé d'ici jeudi, condition absolue pour que Nenking soit officiellement le nouveau propriétaire du FCSM.

Samuel Laurent, ce montbéliardais d'origine dont le grand-oncle dit-il n'est autre que Lucien Laurent (premier buteur de l'histoire de la coupe du monde en 1930), nous a accordé un entretien, avec l'accord de Frankie Yau, le numéro 2 de Nenking à ses côtés, pour faire le point sur la situation à quelques heures du passage devant la DNCG ce jeudi 4 juillet.

DNCG, Agoumé, projet, Wing Sang Li, tous les sujets ont été abordés.

FBBM : Vous êtes à Bonal depuis ce lundi, dans quel but ?

Samuel Laurent : Nous sommes là pour faire un audit sportif, financier et juridique. Nous devons montrer à Frankie Yau (futur président délégué du FCSM) les installations, lui faire rencontrer les responsables actuels du club, faire un état des lieux général".

FBBM : Il y a l'appel devant la DNCG ce jeudi 4 juillet. Quelles garanties pensez-vous apporter ?

"Nous avons les 4 millions d'euros" - Samuel Laurent

SL : Nous avons un plan parfaitement en place pour la DNCG, et qui a toute l'attention que cette instance peut requérir au niveau de l'importance de cette échéance. Nous avons les 4 millions d'euros qui sont en France. La DNCG sera, je l'espère, satisfaite par notre démarche.

FBBM : Sauf que pour l'heure, Nenking n'est pas encore officiellement le nouveau propriétaire du FCSM, ce sera fait avant jeudi ?

SL : Oui, ce sera fait avant jeudi. C'est une condition dans notre stratégie mise en place. Je vous le redis ce sera fait avant jeudi.

FBBM :Cela ne dépend pas de la vente de Lucien Agoumé à l'Inter Milan ?

SL : La vente d'Agoumé n'entre pas en ligne de compte, absolument pas. Nous sommes en train d'établir un budget, qui ne sera pas prêt pour le 4 mais on vise à arriver à l'équilibre. Ce que je peux vous dire c'est que ce sera une configuration extrêmement (et il insiste lourdement sur le mot) différente de ce qui existe dans les projections du FCSM avec un déficit prévu pour la saison prochaine à 4,7 millions d'euros. Mais je vous le répète, la vente d'Agoumé n'est pas prise en compte, ce sera du bonus si j'ose dire (selon nos informations, le transfert du jeune prodige sochalien à l'Inter Milan prend du retard et pourrait ne pas être acté aussi vite que prévu).

Thomas Deniaud, Frédéric Dong Bo, Fabrice Huet, et Frankie Yau (de g. à d.) (avec Omar Daf et Samuel Laurent cachés) au bord de la pelouse de Wembley © Radio France - Hervé Blanchard

FBBM : Le budget justement, on parle d'un montant de 10 millions d'euros. On est dans cette valeur-là ?

SL : C'est vous qui annoncez ce montant (chiffre que nous avions révélé et que Samuel Laurent avait pourtant avancé aux élus du pays de Montbéliard lors d'une réunion ce printemps). Tout dépend de l'audit que nous sommes en train de réaliser. Nous devons avoir une idée claire et précise des recettes et des dépenses. Si les recettes et les dépenses nous amènent à un équilibre à 20 millions d'euros eh bien nous aurons un budget à 20 millions d'euros (sourires). Mais un budget à 10, c'est pour l'instant un chiffre en l'air, une fois l'audit fini nous pourrons vraiment établir un budget (qui selon nos informations sera bien à la baisse, le groupe Nenking entend engager un plan d'économie important)

FBBM : Le timing est très serré dans votre projet de reprise, vous êtes dans l'urgence

SL : Notre stratégie est de reprendre le club avant le jeudi 4 juillet, c'est clair que le timing est serré, c'est atypique c'est vrai. Tout est dans l'urgence, tout se fera dans l'urgence mais nous avons une équipe motivée, avec des gens qui veulent que ça marche. Nenking a des compétences dans le sport. Nous sommes expérimentés, avons tissé des partenariats aux USA avec des clubs de basket-ball. Et maintenant avec Sochaux, nous avons plusieurs équipes en Asie. On sait gérer l'urgence, pour d'abord ramener de l'équilibre et de la stabilité dans ce club avant de le ramener là où il doit être, en Ligue 1.

FBBM : Nenking ne reprend pas le FCSM pour mieux le revendre à terme ?

SL : Ecoutez-moi bien (sur un ton ferme). Très clairement, il en est hors de question. Nous ne sommes pas là pour quelques mois, ni pour quelques années, mais sur du long terme. Sochaux n'est pas un bien qui s'achète et qu'on vend. On n'est pas des marchands de bonbons (NDLR : au moment de la vente du FCSM par PSA à Tech Pro en 2015, Denis Worbe, directeur de la SASP avait déclaré à FBBM que je cite "Ledus ne s'achète pas une danseuse")

FBBM : Dernier point, Wing Sang Li (ex-PDG de Tech Pro et du FCSM mais toujours actif en coulisses dans les affaires du club) peut-il être encore impliqué dans votre projet avec Nenking ?

SL : Je n'ai strictement rien à dire sur Wing sang Li (avec l'acquiessement de Frankie Yau, présent durant tout l'entretien). Wing Sang Li, c'est du vent. S'il devait avoir toutes vélléités d'implication aujourd'hui quand le club sera le nôtre, il sera interdit de tribunes, interdit de bureau, que ce soit bien clair. Il est donc hors de question que Wing Sang I soit simplement présent, ou émette le moindre commentaire interne sur le FCSM. Il est plus personne, et persona non grata au sein de tout le staff de Sochaux.

