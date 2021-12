Nérilia Mondésir (Montpellier) : "Montrer qu'on a bien fait de me donner ma chance"

Vous venez de faire un très gros résultat face à Bordeaux. L'idée est-elle de se rapprocher le plus vite possible du podium, notamment en battant le Paris FC ?

Oui, c'est vrai. Le début de saison, pour nous, a été un peu compliqué. Mais là, on enchaîne des victoires. C'est un grand pas en avant pour nous. Donc là, on va essayer de faire un gros match contre Paris FC vendredi, et bien sûr gagner, j'espère.

Vous êtes sur une saison dite "de transition", mais dans laquelle on n'oublie pas les ambitions. Un nouvel entraîneur est arrivé, quelques joueuses sont parties, notamment Elisa de Almeida au Paris Saint-Germain. Il a fallu du temps pour que la mayonnaise prenne. Est-ce le cas, désormais, selon vous ?

Oui, c'est vrai, parce qu'il y a eu des nouvelles joueuses, des jeunes qui sont arrivées et ça a pris du temps. Mais on progresse, on progresse toutes ensemble et on a une bonne alchimie entre nous. On travaille tous les jours à l'entraînement et ça va payer. Ca a d'ailleurs commencé à payer. J'espère que vendredi aussi, ça va payer.

Comment jugez-vous le public, à Montpellier : pas suffisamment nombreux ?

Le début de saison a été compliqué. Et je comprends que quand on perd, ce n'est pas facile pour les fans. On a besoin de se faire secouer un peu. Et j'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde pour nous soutenir, vendredi, et qu'on va tout donner.

Vous êtes à Montpellier depuis cinq ans maintenant. Peut-on dire que vous êtes une ambassadrice de votre pays, Haïti, en France et en Europe ?

On peut dire ça, oui. Cette équipe m'a donné ma chance. C'était ma première fois en professionnel, à Montpellier. J'espère démontrer qu'on a bien fait de me donner ma chance ici. J'aime ce club, c'est un club de famille et j'espère qu'on va aller loin ensemble.

Nérilia Mondésir a disputé sept matchs, avant la réception du Paris FC, cette saison © Maxppp - Nicolas Goisque

Vous sentez-vous redevable de Montpellier, d'une certaine manière ?

On peut dire ça, parce que c'était ma première fois en France. Les grosses équipes comme ça, je n'en avais pas forcément jouées tous les week end, tous les mois, auparavant. C'était un grand pas en avant pour moi et j'espère donner plus, pour cette équipe.

Avant Montpellier, vous aviez fait un essai à Lyon, n'est-ce pas ?

Oui (rires). Ça n'a pas marché, ça n'a pas été concluant parce qu'il y avait des problèmes avec les papiers. Mais après, je suis venue à Montpellier pour un stage. Et du coup, ils m'ont fait signer.

Quel souvenir avez-vous à votre arrivée à Montpellier ?

Je me souviens avoir rencontré Jean-Louis (Saez) et Aurore (Aldon). Ce sont les premiers coachs que j'ai rencontrés, et j'ai fait un premier entraînement. Je n'avais même pas à posé ma valise chez moi (rires). J'étais à l'entraînement. Je me sentais bien. On avait travaillé devant le but. J'en ai marqués quelques-uns. C'était physique. Les filles m'ont bien accueilli. Je me suis sentie chez moi, quand je suis arrivée.

Le changement a dû être radical... difficile, non ?

Oui, franchement, cela n'a pas été facile. La famille, le pays et les amis me manquaient. Mais il faut passer au dessus de ça. Il faut avancer, il faut travailler. On savait qu'on allait pas se voir pendant un an. C'était dur. Mais maintenant, on fait avec.

Etes-vous une icône, à Haïti ?

(Rires) Franchement, je ne sais pas...

On vous reconnaît dans la rue ?

Parfois oui, parfois non. Mais je n'aime pas trop qu'on me reconnaisse (rires). C'est un peu difficile, pour moi. Je n'aime pas être sous les projecteurs. Je préfère rester dans ma bulle.

En tout cas, vous êtes un modèle pour beaucoup de jeunes filles, parce que vous êtes la première footballeuse haïtienne à jouer en Europe, au moment où vous signez à Montpellier. Etes-vous en mission, du coup ?

Au début, quand je suis arrivé ici, c'était un peu stressant parce que je voulais que les autres aussi trouvent des opportunités. Parce que en Haïti, ce n'est pas facile de trouver des opportunités si tu ne joues pas au foot ou n'importe quel sport. Je suis donc venue ici pour prouver qu'en Haïti, il y a des bonnes joueuses, qu'il y a de bonnes athlètes, qui peuvent jouer aussi devenir professionnelles.

En mission pour Haïti, l'êtes vous également pour votre famille et est-ce une grosse responsabilité que vous avez endosser ?

Oui, et je l'ai toujours. Je prends soin de ma famille et j'aime prendre soin de ma famille. C'est pour ça que je suis venue ici, pour travailler et pour avoir un futur. Pour moi et pour ma famille, ensemble.

Nérilia Mondésir est arrivée à Montpellier en janvier 2017 © AFP - Antoine Massinon

Un jour, vous avez dit que les jeunes filles et jeune femmes haïtiennes devaient encore s'émanciper. En quoi le football peut-il permettre ça ?

Le sport est un peu fait pour ça. On a parfois des problèmes en dehors. Et quand on arrive sur le terrain, on oublie tout. C'est un plaisir de jouer au football, de jouer avec les copines, de pouvoir rêver, rêver de faire une carrière, par exemple. Et puis, préparer l'avenir des jeunes qui vont suivre. Je pense que le foot, ça sert à ça aussi.

Et puis, sur le terrain, on peut maîtriser une partie de son destin, essayer de le faire, individuellement et collectivement, n'est-ce pas ?

Oui. Parfois, on fait ce qu'on veut, quand on a le ballon (rires). Mais quand on défend, c'est un peu plus compliqué. Avoir le ballon, c'est quand même beaucoup mieux.

Vous rêvez sans limite ?

Quand on rêve, il ne faut pas avoir de limites. Si tu t'en fixes, une fois qu'elles sont atteintes, tu ne peux pas aller plus haut. Il ne faut pas avoir de limite, viser toujours plus haut. Jusqu'à ce que tu n'en puisses plus.

Quel est votre rêve, aujourd'hui ? Participer à une Coupe du Monde ?

Mon rêve, c'est d'abord de marquer beaucoup de buts en D1. Et puis la Coupe du Monde aussi. J'aimerais qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde (avec Haïti), parce qu'on ne l'a jamais fait avant (...) Je l'ai jouée avec les U20, mais pas avec l'équipe A. J'aimerais bien. C'est mon rêve. Et aller le plus loin possible. Je sais que ce ne serait pas facile. Il y a de bonnes équipes : l'Espagne, la France. Mais j'aimerais jouer contre ces équipes là.

Vous avez dit rêver de maquer beaucoup de buts en D1. Pourtant, est-il vrai que vous n'aimez pas votre surnom : Nérigol ?

(Rires). Non, ce n'est pas que je ne l'aime pas. Je l'aime bien quand je marque, mais parfois, quand je ne marque pas, c'est un peu compliqué. Plus difficile à porter quand on ne marque sur plusieurs matchs, oui.