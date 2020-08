Neuf cas de Covid-19 : la préparation du Racing Club de Strasbourg quasiment à l'arrêt

5 + 4 = 9. Un tiers de l'effectif professionnel du Racing Club de Strasbourg est désormais touché par le coronavirus. Heureusement, il n'y a pas de cas grave pour ces neufs joueurs placés en quatorzaine. "Ces joueurs présentent des symptômes banals, détaille le médecin du Racing François Pietra. _De la fatigue, un peu de fièvre, quelques troubles du goût_, mais ça s'arrête là. Pendant quatorze jours, ils seront au repos chez eux, on va les surveiller, comme on le fait avec l'ensemble des gens qui sont positifs au Covid - 19".

Le club ne fait là que respecter les recommandations de l'Agence régionale de santé, mais c'est évidemment très préjudiciable sportivement. Imaginez-vous deux semaines sans foot au cœur de la préparation, c'est une longue indisponibilité à moins de trois semaines du coup d'envoi de la Ligue 1 (le dimanche 23 août à Lorient). D'autant que les joueurs négatifs au Covid - 19 ne peuvent plus eux s'entraîner normalement. Ils ne font que s'entretenir physiquement par petits groupes, sans contact.

"Un gros coup de frein dans la préparation"

La préparation du Racing vire donc au cauchemar. Trois matchs amicaux ont déjà été annulés, contre Nancy et Dijon et celui qui était prévu samedi prochain à Reims. Du jamais vu pour François Pietra, l'expérimenté médecin du club strasbourgeois : "C'est un gros coup de frein pour cette préparation. Ça fait trente ans que je suis dans le foot, je n'ai jamais vécu cette situation-là. Pour échanger avec certains collègues d'autres clubs, _c'est une situation franchement inédite et très difficile à gérer_, parce que les conséquences pour les joueurs et les clubs sont importantes. La saison risque d'être un peu compliquée sur le plan sanitaire".

Le Racing testera à nouveau ses joueurs avant le dernier match amical encore au programme face à Metz le 15 août à Molsheim, en espérant qu'il n'y ait plus de nouveau cas positif.

