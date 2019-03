Neuville-en-Ferrain : des éducateurs de la Fondation Real Madrid vont former de jeunes footballeurs nordistes

Neuville-en-Ferrain, France

Votre enfant est passionné de ballon rond et fan de Raphaël Varane ou Karim Benzema ? Vous pourriez peut être réaliser son rêve ! Pendant la première semaine des vacances de Pâques, des éducateurs de la Fondation Real Madrid encadreront un stage au club de Neuville-en-Ferrain, près de Tourcoing. Une centaine de jeunes âges de 7 à 16 ans pourront y participer.... pour un montant de 300 euros les 5 jours !

"C'est vrai que c'est un coût important mais une occasion exceptionnelle" assure Vianney Muylle, coordinateur de l'école de football de Neuville-en-Ferrain.

D'abord parce que les footballeurs en herbe vont recevoir l'équipement intégral et officiel du meilleur club du monde. "Le short, le ballon, la gourde, le maillot, le survêtement" énumère, des étoiles dans les yeux, Gilani, 10 ans. "C'est la classe, c'est une autre dimension" s'impatiente le jeune milieu de terrain.

Du matériel de professionnel

Ensuite et surtout parce que les éducateurs de la Fondation Real Madrid apporteront un matériel de pointe. "Il y aura des capteurs électroniques pour calculer le nombre de kilomètre parcourus" explique Vianney Muylle. "Mais aussi un drone pour filmer les entraînements et revoir la construction du jeu". Le même système de visionnage des entraînements utilisés par les pros madrilènes. "Cela va me permettre de progresser et vite" se réjouit Ryad, 8 ans, jeune attaquant. "Comme l'entraîneur est fort, il nous apprendra à être plus fort" s'enthousiasme le jeune attaquant.

Les deux petits joueurs les plus doués du stage iront ensuite à Paris pour une journée dite de "détection". Mais attention aux faux espoirs prévient Vianney Muylle : "certains parents veulent voir leur fils réussir mais c'est un stage pour le plaisir du foot, pas pour être recruté", insiste l'éducateur nordiste. Le club de Neuville-en-Ferrain également partenaire du LOSC : l'an dernier deux jeunes de 7 et 13 ans ont ainsi rejoint le centre de formation des dogues.