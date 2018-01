Saint-Étienne, France

C'est un joueur enthousiaste qui s'est présenté ce vendredi devant la presse au centre d'entraînement de l'Etrat. L'international Neven Subotic est la troisième recrue du mercato après le transfert de Yann M'Vila et le prêt de Paul-Georges Ntep.

Le défenseur central du Borussia Dortmund a signé chez les Verts sans aucune indemnité de transfert pour un an et demi.

Pourquoi l'AS Saint-Etienne ?

" C'est une très grande opportunité qui s'offre à moi" dit d'emblée le défenseur serbe devant la presse "je pense que c'est un beau mariage [...] je sais que le classement est très serré actuellement et j'espère vraiment pouvoir apporter la contribution pour remonter au classement, pour aider l'équipe et faire une belle fin de saison ensemble".

« Il y a une vraie marche de progression dans ce club. La situation est difficile mais c’est parce que j’aime les défis que je suis venu ici, ce n’est pas comme quand on joue au sudoku. J’aime pas les choses toutes carrées » @NSubotic4#ASSE#mercatopic.twitter.com/UT1UASYsoc — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) January 26, 2018

Pour Neven Subotic l'ASSE est "un club géré de manière très professionnelle" et d'ajouter des arguments sportifs qui l'ont convaincu "il a pu disputer régulièrement l'Europa League ces dernières saisons donc ça démontre une forme de stabilité". Les Verts sont actuellement 16e de Ligue 1.

Qu'est-ce qu'il pense de la Ligue 1 ?

Pour le défenseur serbe la Ligue 1 est "un championnat où le combat physique est très important [...] il y a de grosses batailles physiques pour remporter chaque match et ça ça m'intéresse, j'aime le combat physique".

Comment il se sent ?

Après une blessure en 2013, le serbe de 29 ans a depuis manqué plus de 500 jours de compétition. Son physique pose donc question mais l'international serbe rassure _"_Je suis à 100% physiquement [...] j'ai eu aucun problème de santé en 2017, je me suis très bien entraîné ces derniers temps [...] je suis prêt pour jouer 90 minutes, j'étais même déçu que l'on sorte de la Coupe de France [...] je suis prêt à jouer même 120 minutes et à me battre jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre".

Pas facile de quitter un club comme le Borussia Dortmund ?

Difficile de quitter le Borussia Dortmund ? "Non je ne dirais pas que c'est difficile le terme n'est pas approprié. Vous savez c'est comme quand vous quittez une femme avec qui vous avez passé beaucoup de temps, on a peut-être un peu de chagrin c'est vrai puisqu'on l'a aimée mais après au final on sait que c'est peut-être le meilleur choix [...] j'aimerais toujours Dortmund ça restera dans un coin de mon cœur mais maintenant je ne veux pas regarder en arrière, je regarde de l'avant et désormais c'est Saint-Etienne, je suis concentré à 100%".

Neven Subotic espère s'intégrer le plus vite possible à l'équipe et "apprendre le français le plus rapidement possible".

Lors de cette conférence de presse l’entraîneur des Verts Jean-Louis Gasset a précisé que le mercato n'était pas encore bouclé "il peut se passer encore beaucoup de choses".

►► L'ASSE contre Caen ça commence à 19h ce samedi 27 janvier sur France Bleu Saint-Etienne Loire.