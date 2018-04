Neven, 3-0 à l’extérieur et une belle maitrise dans le jeu, c’était le match parfait ?

(Rires) En tout cas sur le papier ça y ressemble ! Quelqu’un qui n’aurait pas vu le match ne croirait pas que ce fut plus dur qu’il n’y parait. Dans le passé on a parfois manqué de chance mais là on en a eu. Mais on prend cette victoire ! On est très contents parce que c’était un match très important et on en a tiré le maximum. Maintenant chaque match devient crucial car il n’en reste plus beaucoup ! Et le prochain sera sans doute le plus difficile de la saison. Il était donc important de prendre le plus de points possible, ce qu’on a fait, donc nous extrêmement heureux.

3 points de plus et vous êtes maintenant proches des places qualificatives pour la Ligue Europa. Vous y pensez ?

Ça ne se décidera qu’à la fin ! Avec la victoire de Paris il y a une place en plus. Il faut d’abord voir à court terme car c’est ce sur quoi on peut influer. La semaine prochaine sera riche d’enseignements. On jouera vendredi après avoir joué dimanche. C’est court. Donc on doit bien se reposer car le match contre Paris ce sera 90 minutes en enfer ! Mais il y a toujours un espoir et on veut voir si on est capable de prendre des points face au PSG.

L’équipe tourne bien en ce moment. Vous pensez pouvoir faire un résultat contre Paris ? Vous êtes dans de bonnes dispositions ?

On a fait tout ce qu’on a pu ces derniers matches. On réalisé de bonnes performances spécialement contre les équipes mieux classées : Lyon, Marseille et Nantes. On a montré contre ces grosses équipes qu’on est capable de tenir la comparaison. Mais l’épreuve ultime c’est vendredi. Le match de dimanche a montré que même dans les matches difficiles nous sommes capables d’être bons. C’était le mieux que l’on puisse faire pour se préparer pour vendredi.