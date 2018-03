Neven, après ce match nul contre Rennes et les nombreuses occasions, vous avez forcément des regrets ?

Je pense que si on nous avait dit avant le match qu’on ferait 1 partout, ou qu’on aurait pris un point, on se serait dit que c’était pas si mal ! Si on regarde le match c’est un résultat logique. Rennes n’a pas été mal et nous avons eu les occasions de mener 2-0 et de prendre 3 points. C’est la 2e fois de suite qu’on n’est pas vraiment satisfaits de prendre un point. Cela montre nos qualités. Ca prouve qu’on regarde vers l’avant, on veut grimper au classement. Donc ce résultat n’est pas mal mais on en veut plus et on devra se battre encore plus lors des prochains matches.

Concéder ce but dans les 5 dernières minutes ça a été dur à vivre ?

C’est arrivé et….

Ca devait arriver ?

En tout cas à la fin c’était clair qu’une équipe allait marquer, que soit nous ou eux ! Ils ont pris des risques et nous on a eu des opportunités. Finalement c’est un résultat logique. On a quelques occasions mais de très bonnes, et eux ont beaucoup centré sans trop de réussite. Leur but est superbe, bien exécuté. Une belle tête après un centre parfait. Donc un point à Rennes qui est une bonne équipe c’est pas mal. Mais on ne veut pas être pas mal, on veut être très bons. On s’en va donc avec d’un coté le sourire, mais de l’autre un peu de frustration.

Vous avez dit plus tôt que c’est la 2e fois de suite que vous avez des regrets après avoir eu l’opportunité de gagner. Vous regardez vers le bas du classement ou toujours vers le haut ?

Je pense que psychologiquement c’est important de regarder vers le haut, vers là où vous voulez aller. Ne pas jouer avec la peur, mais avec le désir, l’ambition d’être les meilleurs joueurs et la meilleure équipe possible. Aujourd’hui on est dans une bonne position dans le sens où une victoire peut nous propulser 2 ou 3 places plus haut au classement. On a toujours nos chances, il y a eu beaucoup de matches nuls. Il reste encore beaucoup de matches cette saison pour obtenir un bon résultat final. Même si contre Rennes on ne prend qu’un point il y a encore des matches qui vont décider du classement. On doit rester motivés, regarder vers le haut, et grimper au classement parce qu’en bas, il n’y a pas grand-chose à gagner !

Contre Rennes vous étiez à gauche dans la charnière avec Loic Perrin, alors que vous avez toujours joué à droite depuis votre arrivée…

Le coach a eu un flash ! (rires)

Vous vous sentez mieux à gauche ?

Que ce soit Loic ou moi on a pas mal d’expérience sur chaque position. On se sent bien où que ce soit. Contre Rennes on a tous les deux fait un bon match en gagnant nos duels et en embêtant l’adversaire. Le flash du coach a bien fonctionné finalement !

Et avoir marqué votre premier but sous le maillot vert ? Ça faisait longtemps que ça ne vous été pas arrivé (depuis la saison 2015-2016) !

Ça fait du bien ! J’ai attendu ce moment. Ces derniers mois et dernières semaines je suis de nouveau au top de ma forme. Je continue de l’être et c’est important de le montrer sur le terrain. Pour un défenseur c’est compliqué avec tous ces duels à jouer. Mais marquer un but ça permet de se montrer. C’est aussi important, donc forcément je suis content !