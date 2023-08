Neymar a bien demandé à partir du PSG

Son père et agent a beau crier haut et fort qu'il n'y aucune envie de départ chez son fils cet été, Neymar et son clan ont bien formulé dimanche une demande de départ avant la fin du mercato du PSG. France Bleu Paris via des sources concordantes s'est fait confirmer l'information de nos confrères du journal l'Equipe . L'attaquant brésilien veut partir d'un club qui ne fera pas grand chose pour le retenir.

Arrivé au PSG en août 2017 et après 173 matchs sous le maillot rouge et bleu, Neymar a reçu une offre "très importante" d'un club saoudien, nous indique une source proche du dossier.

Pour l'instant le clan du joueur est en contact avec le club de Al-Hilal mais aucun accord n'a été trouvé et aucune négociation n'a vraiment démarré entre les dirigeants saoudiens et parisiens pour évoquer le transfert d'un joueur à qui il reste 4 ans de contrat et pour qui le PSG a payé il y a six ans, 222 millions de clause libératoire au FC Barcelone. Un club catalan où Neymar rêve de revenir, à moins qu'un club anglais ne se positionne.

Comme nous l'a confié un proche du dossier "ça ressemble à la fin de l'histoire de Neymar avec Paris". Un départ du Brésilien qui viendrait définitivement tourner la page du PSG Bling-Bling et ouvrir peut être l'ère d'un PSG basé sur le recrutement de joueurs français et avec une masse salariale d'avantage maîtrisée.

Verratti et Neymar dans le même club ?

Une chose est sûre dans ce dossier, les dirigeants de Al-Hilal et du PSG sont déjà en contact puisqu'ils discutent depuis plusieurs semaines au sujet de Marco Verratti. Le club saoudien a déjà fait deux propositions pour le milieu international italien que le PSG a repoussées.

Depuis deux jours, l'Italien et le Brésilien sont dans le collimateur des dirigeants du PSG. Absents de l'entraînement depuis mardi pour un "virus", les deux joueurs n'ont pas participé à un média Day prévu par la Ligue de Football Professionnelle ce mercredi a appris France Bleu Paris. Verratti et Neymar ont d'ailleurs été reçus par la direction sportive (Luis Campos et Luis Enrique) afin d'être avertis qu’ils ne sont pas dans les plans du club pour cette saison.