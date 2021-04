"Neymar a pu s’entraîner à très haut niveau pendant deux semaines" explique Pochettino avant PSG - Lille

Ce vendredi à la veille du choc de la 31e journée de Ligue 1 face à Lille (17h) , Mauricio Pochettino a évoqué l'état de forme de Neymar. La star sera sûrement titulaire pour la première fois depuis plus d'un mois et demi. Le brésilien est affûté et prêt à en découdre selon son entraîneur.