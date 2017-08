Neymar au PSG : les chiffres à retenir sur le joueur brésilien

Avec l'arrivée de Neymar annoncée au Paris-Saint-Germain, le football français prend une dimension jamais connue jusque-là. L'attaquant brésilien âgé de 25 ans est une véritable star des réseaux sociaux, le plus gros transferts réalisé en France. Découvrez tous les chiffres à retenir sur le joueur.

C'est le montant de la clause libératoire qui doit être payée au FC Barcelone pour libérer l'attaquant brésilien de son contrat qui le liait avec le club catalan jusqu'en 2021 (il avait prolongé son contrat de cinq ans avec le Barça en 2016). Cette somme déboursée pour faire venir Neymar constitue le transfert le plus onéreux de l'histoire du football.

C'est le salaire annuel que devrait toucher Neymar au PSG chaque année. Zlatan Ibrahimović était payé près de 20 millions d'euros par an. Comme pour d'autres stars du football, aux revenus sportis de Neymar, il faut ajouter ses revenus publicitaires soit une vingtaine de millions d'euros chaque année. Près d’une quinzaine de marques lui sont associées dont Nike, Guaraná, Listerine, Claro, Gillette, Hellar, Tenys-pé, Panasonic, Volkswagen, Konami, Red Bull, Rexona, Replay, Police ou PokerStars.

Le joueur brésilien est âgé de 25 ans, né le 5 février 1992 à Mogi das Cruzes, dans l'État de São Paulo au Brésil. Il mesure 1,75 mètre pour environ 68 kilos.

Côté statistiques, Neymar a joué 186 matchs avec le Barça, toutes compétions confondues, entre 2013 et 2017. Il a marqué au moins une quarantaine de buts par saison, et au total 105 buts sous les couleurs catalanes. En moyenne, Neymar marque 0,56 but par match soit un but tous les deux matchs.

Entre 2013 et 2017, Neymar a marqué 7 buts contre le Paris-Saint-Germain.

Si Neymar a marqué 105 buts pour le Barça, durant quatre saisons, 74 l'ont été du pied droit, 24 du pied gauche et 7 avec la tête.

Neymar est le trentième joueur brésilien à venir jouer au PSG. Les Brésiliens sont le contingent de joueurs étrangers les plus représentés dans l'histoire du PSG. Il succède par Abel Braga (1979-1981), Ricardo (1991-1995), Raí (1993-1998), Leonardo (1996-1997), Ronaldinho (2001-2003).

C'est le nombre cumulés de ses abonnés cumulés sur les réseaux sociaux les plus influents, hors Snapchat. Sur Twitter, le joueur compte 30,7 millions de followers. Sur Facebook, l'attaquant brésilien totalise 58,9 millions de fans et sur Instagram 78,6 millions d'abonnés.

C'est le nombre de sélections avec l'équipe nationale du Brésil. Il marque 52 buts sous le maillot de la Seleção. Il en a été le capitaine, à la suite de Thiago Silva, de septembre 2014 à août 2016.

C'est l'âge auquel il signe son premier contrat avec le club brésilien Santos FC. En 2008-2009, lors de sa première saison, au cours de 48 rencontres, il marque 14 buts.

En 2015, Neymar est champion d'Espagne avec le Barça avec qui il gagne aussi la Ligue des Champions. Il marquera 10 buts inscrits dans le championnat européen, et devient meilleur buteur ex-aequo avec Cristian Ronaldo et Lionel Messi.

L'année suivante, en 2016, Neymar remporte à nouveau la Liga espagnole avec le FC Barcelone. Avec 4 buts inscrits, il fait partie des meilleurs buteurs des Jeux olympiques à Rio de Janeiro, dans son pays, au Brésil. Il devient d'ailleurs champion olympique avec ses coéquipiers, juste avant de rendre son brassard de capitaine.