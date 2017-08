Neymar au PSG : ce qu'on en pense à l'ASS

C'est le feuilleton du côté des transferts depuis le début de l'été. La star Brésilienne Neymar devrait débarquer au PSG pour un montant astronomique de 222 millions d'euros. Une arrivée plutôt vu d'un bon œil par les stéphanois.

Ce jeudi, la ligue espagnole de football annonçait avoir refusé le paiement de la clause libératoire du joueur mais il devrait bel et bien atterrir dans la capital. Un footballeur de cette dimension en France et surtout avec ces tarifs là ; on parle de 120 millions d'euros au total sur 5 ans (transfert + salaires + impôts), forcément cela fait parler du coté des supporters des verts. "C'est très bon pour le championnat" explique Laurent, "pour la match Saint-Étienne - PSG évidemment que le stade sera plein comme tous les déplacement de Paris. Après qu'est-ce-que Neymar vient faire en France ? Il vient se reposer un an avant la coupe du monde ?".

Si avec cette armada, le PSG n'est pas champion de France et d'Europe cette année ce sera un gros échec. - Laurent, supporter des Verts

Fabrice lui est beaucoup plus dur avec ce transfert. Pour lui le foot ce n'est pas ça : "je trouve ça complètement stupide. Le football c'est la formation, c'est l'esprit familiale. Des transferts comme ça, ça nuit à l'image du football".

Oscar Garcia un peu amer

Pendant la conférence de presse d'avant match contre Nice le sujet a rapidement atterrie sur la table. Un sujet un peu sensible d'ailleurs pour l’entraîneur catalan des Verts Oscar Garcia : "pour moi Barcelone est plus grand que Paris. Mais il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte. Il n'est pas né là-bas comme moi".

"Neymar c'est bon pour le championnat mais pas pour les adversaires" - Oscar Garcia, entraîneur de l'ASSE

Le milieu de terrain Bryan Dabo lui a hâte de croiser le génie Brésilien : "c'est comme si demain Messi arrivait en Ligue 1, tout le monde voudra jouer contre lui. Franchement je pensais pas le transfert de Neymar vers Paris possible. C'était déjà compliqué de jouer contre eux. Là ça va être très très compliqué. Les stéphanois devrait rapidement croiser la route de Neymar avec la rencontre au Parc des Princes programmé le 28 août. Pour voir la star brésilienne à Geoffroy-Guichard il faudra être un peu plus patient, le match retour est prévu le 7 avril 2018.