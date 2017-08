Neymar au PSG | Kombouaré : "Tant pis Neymar, tu vas subir ta première défaite à Roudourou !"

C'est à Roudourou, à Guingamp, que Neymar pourrait bien porter pour la première fois le maillot du Paris Saint-Germain. L'entraîneur d'En Avant, l'ex-Parisien Antoine Kombouaré attend la star.

Antoine Kombouaré n'est jamais vraiment neutre quand il évoque le Paris Saint-Germain. L'entraîneur d'En Avant de Guingamp reconnait ouvertement que le PSG a une place à part dans son cœur. Il y a vécu ses plus belles émotions comme joueur, et il en était l'entraîneur au moment de l'arrivée des investisseurs qataris en 2011.

« Pouvoir proposer Neymar a nos supporteurs, et dire : "Tant pis Neymar, tu vas subir ta première défaite à Roudourou, ça me plait beaucoup ! »

Lors de la conférence de presse précédant le déplacement de son équipe à Metz, le Calédonien a exprimé son contentement : « C’est exceptionnel ! Il ne faut pas avoir peur des mots : il faut remercier le Qatar. Et remercier le PSG. Grâce au PSG, la Ligue 1 sera connue dans le monde entier. Moi, je parle uniquement de foot, et c’est fantastique. Si Roudourou avait fait 200.000 places, on aurait pu les remplir je pense. Les gens seraient venus du monde entier. Et je dis bien du monde entier.»

Le PSG a perdu deux fois à Guingamp ces quatre dernières saisons

Mais Kombouaré est un battant, et son naturel a pris le dessus : « En tant que Kalon (l’actionnariat populaire d’En Avant de Guingamp, NDLR), c’est une chance de recevoir Neymar, ici. Et surtout de tout faire pour les taper ! Pouvoir proposer Neymar a nos supporteurs, et dire : "Tant pis Neymar, tu vas subir ta première défaite à Roudourou", ça me plait beaucoup ! »

Les deux équipes s'affronteront le dimanche 13 août, à 21 heures, à l'occasion de la 2e journée de Ligue 1. Depuis son retour dans l'élite du foot français, En Avant de Guingamp compte deux victoires, un nul (avec but égalisateur concédé à la 87e) et une seule défaite (en avril 2016) à Roudourou contre le PSG. En revanche, il a perdu quatre fois, et sans jamais marquer, au Parc des princes.

Neymar fera-t-il aussi bien que Ronaldinho qui avait certainement inscrit, à Guingamp, son plus joli but avec le maillot du PSG ?

Un très joli but, mais qui, objectivement, n'atteint pas la cheville de celui de De Pauw lors du dernier match entre les deux équipes.