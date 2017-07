Neymar au PSG : les supporters sereins mais impatients

Le brésilien Neymar est au cœur du feuilleton de l'été : viendra, viendra pas ? Les supporters sont de plus en plus convaincus que la réponse sera positive. Autour du Parc des Princes, ils bouillonnent d'impatience. Et sur Twitter aussi.

Aux alentours du Parc des Princes, dans le 16ème arrondissement de Paris, les supporters du PSG tuent l'attente en faisant des achats à la boutique officielle du club. Ils sont de plus en plus convaincus de la venue de Neymar dans le club de la capitale et n'attendent qu'une officialisation pour enfin floquer leurs maillots.

Je viens d'acheter un maillot ! Mais je ne l'ai pas encore floqué. J'attends qu'il signe pour revenir !

Hugo lui, aurait adoré que la signature se fasse dès aujourd'hui. C'est son anniversaire et pour l'occasion le garçonnet originaire de Strasbourg a demandé à ses grands parents de l'emmener visiter la capitale. Pour la suite du cadeau, il a fallu choisir entre une visite de la Tour Eiffel et l'achat d'un pull et d'une casquette du PSG. Le choix a été vite fait...

J'aimerai bien que Neymar vienne à Paris. En plus c'est mon anniversaire aujourd'hui !

Sur les réseaux sociaux aussi les supporters s'agitent autour de la probable venue de la star brésilienne. Déjà, on réfléchit au moment exact de son arrivée à Paris et à la meilleure manière de l'accueillir. Florilège :

Ca va accueillir Neymar comme ca sur les champs mdr pic.twitter.com/CFFoD8YGY4 — Dr.Ebolatelli (@DrEbolatelli) July 31, 2017

J'en Neymar d'attendre 😭😭 — LL Cool C (@CedLeDouDou) July 31, 2017

Les Marseillais ragent plus que les Barcelonais pour Neymar et ça franchement, c'est assez jouissif #PSG — Guillaume L. (@GuillaumL_) July 31, 2017

Quand Neymar va lâcher un " Ici c'est Paris " pic.twitter.com/W7eHpfstVB — 🌍 (@hmsdkr) July 31, 2017

Neymar quand il va arriver au Vélodrome et que le stade sera vide au bout de la 10ème minute. pic.twitter.com/vcKq6gAaV0 — Paris ⚜️🔵🔴⚽️ (@gwd75) July 31, 2017

Le maillot de #neymar est prêt !

A plus de 200 millions le transfert, on est jamais trop prudent 😂 pic.twitter.com/1JfDntHNVX — Bertil LAUTH (@be_lauth) July 31, 2017

Neymar y va arriver à sa présentation comme ça pic.twitter.com/N59MOJQm5H — Aminho🇧🇷 (@aminotaurs) July 31, 2017

Le transfert de Neymar pourrait être officialisé avant l'arrivée du TGV 3452 parti dimanche de Brest et toujours attendu à Montparnasse — Stéphane Kohler (@Kohlerderien) July 31, 2017