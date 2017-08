Neymar : "Il ne devrait pas y avoir autant d'argent" pour la présidente d'un club amateur mayennais

Les chiffres font tourner la tête : le PSG a enrôle le Brésilien Neymar pour au moins 222 millions d'euros, sans parler du salaire. Le plus gros transfert de l'histoire du football. Mais qu'en pensent le foot amateur et les passants ? Pas que du bien.

Le feuilleton aura duré trois semaines. Mais après moult rebondissements, le Brésilien Neymar va bien porter les couleurs du PSG après 4 saisons à Barcelone. Le chèque est même le plus gros de l'histoire : 222 millions d'euros pour la clause libératoire et 30 millions d'euros nets par an une fois dans la capitale. "Pharamineux" pour Geneviève Charrier, la co-présidente du FC Montjean, club amateur à une vingtaine de kilomètres de Laval. "L'argent pour moi, ça fait pas le spectacle. C'est plutôt la qualité des joueurs, l'entente, la cordialité entre eux. Alors oui Neymar c'est un joueur de qualité mais il va devoir s'adapter avec les autres. Parce qu'on peut-être très bon mais si y'a pas unanimité au sein du groupe, ça ne peut pas marcher", analyse-elle. Les valeurs, ça compte pour elle.

Pour moi c'est trop élevé, il ne devrait pas y avoir autant d'argent, mais bon si l'opportunité est là pour le PSG, pourquoi pas...

Solidarité, amour du club, pour elle ce transfert "creuse évidemment" l'écart avec le football professionnel. Mais Genevière Charrier comprend la logique économique. "Nous on a un village de 1 000 habitants, avec 120 licenciés et un budget de 33 000 euros. Donc il faut aussi trouver des moyens financiers. Mais je pense que tout club, à quelque niveau que ce soit, qui serait prêt à recevoir une somme d'argent qu'on veut lui donner... Moi je vois à Montjean, si il y a un donateur qui donne 50 000 euros et dit qu'on peut en faire ce qu'on veut pour le club, on en voit l'utilité ! Donc à tous les niveaux, quelque soit le montant.. je comprends que ça ait lieu."

Entre dégoût et impatience dans les rues de Laval

Pour les passionnés ou les non-initiés au football, le transfert et son montant ne laissent pas indifférents les passants. Neymar au PSG ? Que du positif pour Pierre, la vingtaine. "C'est bon pour le PSG, c'est hyper important. Ça va leur donner une ampleur plus européenne parce que c'est le quarts de finale de la Ligue des Champions c'est bien, mais faut évoluer. Les Parisiens seront plus crédibles contre le Real Madrid, le Barça ou encore le Bayern". Tout ça, c'est juste "beaucoup de fric" pour Franck, qui reconnaît quand même que "Neymar va renforcer l'équipe". Pierre reprend : "J'ai lu dans les journaux que c'était le prix de 3 Rafales. Quand c'est des Rafales on dit rien, mais quand c'est Neymar... C'est pas choquant. Si il y a cet argent-là, c'est qu'il existe et que c'est possible, ça me dérange pas". _"Moi je suis pour le Barça, donc c'est moyen (_rires). Mais bon sur le terrain, le PSG va encore tout écraser", prédit Paul sur son vélo. Aurélien lui est désabusé devant le prix du transfert. "De toute façon le football me débecte, y'a trop d'argent. C'était déjà n'importe quoi mais là c'est pire", lâche-t-il dépité.